Ordulu çiftçilerin yüzü kazla güldü

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Kaz Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması" projesi kapsamında 40 çiftçiye 4 bin kaz dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki mezbaha önündeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında ilk etapta orta ve yüksek kesimdeki ilçelerde uygun şartları taşıyan 40 çiftçinin her birine 80 dişi ve 20 erkek olmak üzere 100 kaz dağıttıklarını söyledi.

Kalkınmanın ilk olarak zihinlerde başladığını belirten Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen asfaltı, yolları, çöplerin temizliği ve ulaşım konularını görevimiz icabı yapmak zorundayız. Bunların haricinde ekonomik ve sosyal kalkınma da son derece önemli. Bu konuda Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak üretim odaklı kalkınma modeli kurmak istiyoruz." dedi.

Güler, tarım ve üretim konusunda kalkınmanın temel unsurunun, tarımın ve hayvancılığın ağırlık kazanması olduğunu ifade ederek, "Bu kapsamda üretimin ne olduğunu en iyi bilenlerden biri olarak 50 yıldır üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Onun için 'düşünen, üreten Ordu ve yarışan Ordu' modeli üzerinde çalışmalarımıza en gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devam ediyoruz." diye konuştu.