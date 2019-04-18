FİNANS

Ordulu firmanın "ballı fındık" başarısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ordu'da faaliyet gösteren bir firma tarafından üretilen ballı fındık ezmesi, Çin'de düzenlenen yarışmada 697 ürün arasından ilk 10'a kaldı - Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş: - "İnşallah hedefimiz bu yarışmada birinci olmak. Türkiye'ye fındığı ve balı hakkıyla tanıtabilen bir marka olarak geri dönmek istiyoruz"

Ordu'da faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği ballı fındık ezmesi, Çin'de düzenlenen yarışmada 697 ürün arasından ilk 10'a kalmayı başardı.

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ, yaklaşık 6 yıl süren Ar-Ge çalışmasının ardından yüzde 70 fındık ve yüzde 30 bal kullanarak kahvaltılık ezme üretti.

Fındık ve bal karışımı kahvaltılık ezmeyi piyasaya süren firma, daha sonra ürünün ihracatına başladı.

Firmanın ürettiği ballı fındık ezmesi, 14-16 Mayıs'ta gerçekleştirilecek "Sial China 2019" gıda fuarı öncesi düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yarışmaya gönderilen 697 yeni ürün arasından ilk 10'a seçildi.

Sektörün önde gelen isimlerinin jüri üyeliğini yapacağı yarışmanın final turunda ise ilk üç ürün belirlenecek.

Altaş Yağ Sanayi Ticaret AŞ Genel Müdürü Uğur Altaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firma olarak gururlu olduklarını belirterek, uzun bir Ar-Ge çalışması sonucu ürettikleri, içinde şeker ve katkı olmayan ürünü dünya çapında tanıtmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Firma olarak yıllardır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarına katıldıklarını ifade eden Altaş, Çin'de düzenlenen gıda fuarlarına her yıl binlerce insanın katıldığını, bu nedenle bu fuarların kendileri için en önemlisi olduğunu aktardı.

Altaş, "Sial China" fuarına Türkiye'deki birçok ünlü markanın da katılım gösterdiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Fuar kapsamında her yıl yenilikçi ürünlerle alakalı yarışma düzenleniyor. Özellikle ülkelerinde trend olan sağlıklı ürünlerle ilgili yarışma organize ediliyor. Bu seneki yarışmada dünyanın birçok ülkesinden firmaların gönderdiği 697 ürün yarışıyor. Biz de firma olarak ürettiğimiz ballı fındık ezmesiyle katıldık ve ilk 10'a kalabilmeyi başardık."

Altaş, fuarın ilk gününde yapılacak ve içinde gıda sektörünün önde gelen isimleri ile üniversitelerden uzmanların yer aldığı 5 kişilik jürinin, ilk 3'ü seçeceğine işaret ederek, "İnşallah hedefimiz bu yarışmada birinci olmak. Türkiye'ye fındığı ve balı hakkıyla tanıtabilen bir marka olarak geri dönmek istiyoruz. İnanıyorum ki bu müjdeyi çok yakın zamanda ülkemize vereceğiz." dedi.

İlk 10'a bile seçilmenin çok önemli olduğuna dikkati çeken Altaş, ilk 10'a kalan ürünlerin dünyadaki gıda fuarlarının takip ettiği internet sitesinden yayımlandığını söyledi.

Altaş, ürünlerinin ilk 10'a girmesinin ardından farklı ülkelerden görüşme talebi geldiğini, bunun da Ordu ve ülke adına son derece güzel bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

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