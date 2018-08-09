Ordulu sigortalıların yaraları sarılacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Can Akın Çağlar, "Ordu’nun yaralarının sarılması, sigortalıların hasarlarının karşılanması için Türk sigorta sektörü olarak üzerimize düşeni ivedilikle yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.
TSB'den yapılan açıklamada, Türk sigorta sektörünün; ev, iş yeri ve aracı hasar gören sigortalı vatandaşların yanında olduğu belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sigorta şirketlerinin hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacakları aktarılan açıklamada, Ordu’da evi, iş yeri veya aracı hasar gören sigortalıların hasar tespit işlemleri için sigorta şirketleriyle iletişime geçmesi ve işlemlerini başlatması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Can Akın Çağlar, yaşanan felaketten dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “Tesellimiz, felaketin can kaybı meydana gelmeden atlatılmasıdır. Ordu’nun yaralarının sarılması, sigortalıların hasarlarının karşılanması için Türk sigorta sektörü olarak üzerimize düşeni ivedilikle yerine getireceğiz.” ifadelerini kullandı.
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