Ordulular demiryolu istiyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Samsun- Sarp Demiryolu Projesi'nin Ordu ve Giresun'dan geçmesi gerektiğini belirterek, projenin gerçekleşmesiyle bölge ekonomisinde büyük gelişme yaşanacağını söyledi.

OTSO Başkanı Servet Şahin, Türkiye'de taş dolgu yapılmak üzere deniz üzerine ilk kurulan Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılması, İç Anadolu'nun kapılarını Ordu üzerinden Karadeniz'e açacak olan asırlık Karadeniz Akdeniz Otoyolu Projesi'nde sona yaklaşılmasının Ordu'nun ekonomisine büyük katkılar sağlayacağı söyledi. 22 Mayıs 2015'te açılan Havalimanı'nda şu ana kadar taşınan yolcu sayısının 2 milyon 700 bini geçtiğini belirten Şahin, ulaşım alanında büyük gelişme sağlanan kentte, mutlaka Samsun- Sarp Demiryolu'nun geçmesi gerektiğini kaydetti. Bu projeyi önemsediklerini, Karadeniz Akdeniz Otoyolu'nun 2019'da tamamlanmasıyla Ordu'da ulaşımın daha da kolaylaşacağına dikkat çeken Şahin, "Ticarette en pahalı şey ulaşım. Üretiyoruz, ulaşım pahalı olduğu için yatırımcı Ordu'ya gelmiyor. Bizim için, Antepli, Kayserili, Maraşlı için, Doğu ve Güneydoğu'da ki, İç Anadolu'da ki, Karadeniz'de ki illerin tamamı için en kısa ve en verimli yol bizim Karadeniz Akdeniz Yolu. İnşallah açıldığında Ordu büyük bir lojistik merkezi olacak. Bunun devamında çok iyi bir limana ihtiyacımız var. En önemlisi de Çarşamba'ya kadar gelen Samsun Sarp Demiryolu'nun Ordu ve Giresun'dan geçmesi gerekir" dedi.

İHRACATÇININ GELMESİ İÇİN LİMAN VE DEMİRYOLU BİTMELİ

Türkiye'de 3 milyar dolarlık fındık ihracatının 1 milyar dolarlık kısmının Ordu'dan gerçekleştiğini, ihracat noktasında da liman ve Samsun Sarp demiryolunun kent için önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Samsun Sarp Demiryolu neden Ordu'dan ve Giresun'dan geçmiyor? Biz Karadeniz ili değil miyiz? Sivas üzerinden Erzincan'a, Erzincan'dan Trabzon'a giden demiryolu projesi var. Sivas'tan Ordu'ya gelen demiryolu daha meşakkatli. Biz yıllardır daha Karadeniz Akdeniz yolunu bitiremedik. Abdülhamit'ten beri Sivas-Ordu karayolu bitmedi. Demiryolunun bitmesi daha zor. Samsun-Sarp Demiryolu'ndan daha mı kolay Sivas-Ordu demiryolu? Niye Sivas üzerinden Ordu'ya gelelim? Sivas'ın coğrafi konumu Ordu'dan daha mı önemli. Biz il olarak 3 milyar dolar fındığın 1 milyar dolarını ihracat eden bir iliz. Görünürde 1 milyar dolar ihracatımız görünmüyor ama fındıkta ihracatımız 3 milyar dolar. Fındığın üçte biri Ordu'da olmakta. Ordu, Türkiye'nin ihracat merkezi. Kalkıp da ihracatçının Ordu'ya yada Giresun'a gelmesi için bizim limanımızın ve demiryolumuzun bitmesi gerek" diye konuştu.

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