Ordu'ya Avrupa'ya örnek olacak bal tesisi

Yavuz, Türkiye için de son derece önemli bir tesise kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Arım Balım Peteğim Projesi kapsamında kurulan bu tesisi, Türkiye'de özellikle bal üretimi ve pazarlamasının artmasında çok önemli bir tesis olarak değerlendiriyorum. Tesis bu haliyle Avrupa'da bile bulunmayan, her türlü laboratuvar sistemleri olan ve balı soframıza en kaliteli şekilde sunacak organizasyonu içeriyor." dedi.

Türkiye'de en çok bal üretilen illerin başında gelen Ordu'da, 4 bin 700 metrekarelik alana kurulan tesisin gelişmiş cihazlarla donatıldığını belirten Yavuz, tesisin arıcılık sektörüne de ivme kazandıracağını ifade etti.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmete giren bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarına ilişkin, "Tesis bu haliyle Avrupa'da bile bulunmayan, her türlü laboratuvar sistemleri olan ve balı soframıza en kaliteli şekilde sunacak organizasyonu içeriyor." dedi.

- "Balla ilgili spekülasyonlara bu tesis son verecek"

Yavuz, balla ilgili spekülasyonlara bu tesisin son vereceğine dikkati çekerek, "Bu tesiste hangi çiçekten bal üretildiğini dahi tespit edebilecek sisteme sahibiz. Ayrıca antibiyotik ve diğer kalıntıları tespit edebilecek çok gelişmiş bir laboratuvar sistemine sahibiz." diye konuştu.

Gıda güvenliğini sağlayacak, sofralarda bal tüketirken herhangi bir endişeye mahal bırakmayacak bir ortamı sağlamış olacaklarını vurgulayan Yavuz, Türkiye'de bal üretiminde birinci olan Ordu'nun aynı zamanda bal sektöründe bir lokomotif haline geleceğini söyledi.

Vali Yavuz, Türkiye'nin bal ihracatı yapan bir ülke olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kaliteyi burada garanti ettiğinizde pazar payınızın da artacağından hiç şüphe yok. Dünyada ve Türkiye'de en önemli hususlardan bir tanesi balın kalitesine duyulan tereddüttür. Fiyatı da bu belirliyor. Dolayısıyla biz burada 'Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından test edilmiştir' ibaresini yazdığımızda bu tüm dünyada elbette itibar vesilesi olacaktır. Kaliteyi garanti ettiğinizde, bunu doğru şekilde pazarladığınızda ve anlattığınızda ihracat rakamlarınız da hızla artacaktır. Bu yönüyle de bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz."

