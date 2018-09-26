Organik buğdaya talep 25 kat arttı

Aşure'nin hangi koşullarda muhafaza edilmesi gerektiği konusuna da dikkati çeken Hepsiburada, aşurenin hava almadan daha uzun süre taze saklanabilmesi için kilitli buzdolabı poşetleri ve streç filmler gibi pratik seçenekler sunuyor.

Aşure ayı 10 Ekim tarihinde sona erecek. Hepsiburada ziyaretçilerini “aşurenin tadına tat kat” sayfasında lezzetli bir aşure tarifi ve özel olarak seçilmiş ürünler bekliyor. Aşurelik gıda ürünlerini, tek kullanımlık servis malzemelerini ve mutfak gereçlerini ayrı başlıklar altında toplayan Hepsiburada, müşterilerin tek tıkla tüm ürünlere kolayca ulaşmasını sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çelik tencere talebi, geçen yılın Aşure ayına göre yüzde 101 artarken, mutfak sarf malzemeleri yüzde 136, kuruyemiş ve kuru meyve talebi ise yüzde 152 arttı.

İSTANBUL (AA) - e-ticaret platformu Hepsiburada'nın trend verilerine göre, ilginin 25 kat arttığı organik buğdayın yanında, aşure yapımında kullanılan derin çelik tencere, mutfak sarf malzemeleri, kuruyemiş ve kuru meyveye olan talep artışı da dikkati çekti.

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- Aşure yapımında organik ürünler revaçta

Besin değerlerinin daha yüksek olması, üretiminde tarım ilacı kullanılmaması ve kilo kontrolüne yardımcı olması gibi özellikleri sayesinde tercih edilen organik ürünler, sağlığına dikkat eden aşureseverlerin vazgeçilmezleri arasında.

Aşure yaparken seçimlerini organik ürünlerden yana kullanmak isteyenler için organik buğday, organik nohut, organik kuru fasulye, organik kuru üzüm, organik kuru kayısı, organik kuş üzümü ve şeker kullanmak istemeyenlerin tercih edebilecekleri hurma şurupları gibi alternatifler Hepsiburada'da müşterilere sunuluyor.

Kas gelişimine yardımcı olan, zayıf bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirim sistemini düzenleyen ve kan şekeri ve kolesterolü kontrol altında tutan sağlıklı yaşam tutkunların vazgeçilmezi chia tohumu aşurelere hem lezzet hem sağlık katıyor. Chia tohumuna olan talep geçen yılki aşure dönemine göre bu yıl yüzde 86 artış gösterdi.

Hepsiburada, Aşure ayındaki birlik ve beraberliğe ortak oluyor. Plastik kaşıktan, sunumları güzelleştiren tatlı kaselerine, renkli peçetelerden streç filme kadar ürün seçenekleriyle her ihtiyaca cevap veriyor. Aşurelerini tüm komşularına dağıtmak isteyenler için uygun fiyatlı 50'li, 100'lü kase ve kaşık seçenekleri uygun fiyatlarla Hepsiburada'da bekliyor.