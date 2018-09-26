Organik buğdaya talep 25 kat arttı

İSTANBUL, (DHA)- Aşure ayının başlamasıyla süpermarket kategorisindeki alışveriş alışkanlıklarını inceleyen e-ticaret sitesi Hepsiburada organik buğdaya olan talebin 25 kat arttığını açıkladı.

Aşure yapımında A, C, K, B6 ve B12 vitaminlerinden zengin olan organik buğdayın çokça tercih edildiğini belirten firma, aşure yapımında kullanılan derin çelik tencere, mutfak sarf malzemeleri, kuruyemiş ve kuru meyveye olan talep artışı da dikkat çekti. Çelik tencere talebi, geçen yılın aşure ayına göre yüzde 101 artarken, mutfak sarf malzemeleri yüzde 136, kuruyemiş ve kuru meyve talebi ise yüzde 152 arttı.

AŞURE AYI 10 EKİM’E KADAR SÜRECEK

10 Ekim'de sona erecek aşure ayı için ziyaretçilerine “aşurenin tadına tat kat” isimli bir sayfada aşure tarifi ve özel olarak seçilmiş ürünler sunan firma, aşurelik gıda ürünlerini, tek kullanımlık servis malzemelerini ve mutfak gereçlerini ayrı başlıklar altında topluyor. Aşurenin hangi koşullarda muhafaza edilmesi gerektiği konusuna da dikkat çeken Hepsiburada yetkilileri, aşurenin hava almadan daha uzun süre taze saklanabilmesi için kilitli buzdolabı poşetleri ve streç filmler gibi pratik seçenekler sunuyor.