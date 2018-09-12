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Organik Kimya, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası aldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.09.2018 15:53 | Son Güncelleme

Organik Kimya, Türkiye'de sayılı firmanın sahip olduğu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı ithalatta ve ihracatta yerinde gümrükleme izni aldı

İSTANBUL (AA) - Organik Kimya, Türkiye'de sayılı firmanın sahip olduğu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı (YYS) ithalatta ve ihracatta yerinde gümrükleme izni ile en geniş yetkilerle almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YYS, Dünya Gümrük Örgütü tarafından programlanmış ve son yıllarda uluslararası ticareti geliştirmek ve kolaylaştırmak için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından öne çıkarıldı.

DTÖ, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması çerçevesinde sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak amacıyla YYS Programı kapsamında sınırlarda daha az denetim ve daha hızlı işlem yapılabilmesi için şirketler ile gümrük kurumları arası ortaklığın geliştirilmesini amaçladı.

Uluslararası Tedarik Zinciri Güvenliği'ni artırmayı ve meşru ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan bu program tüm tedarik zincirini kapsayıp uçtan uca güvenlik ve mevzuata uyum hakkında yüksek standartları içeren uluslararası bir kalite göstergesi.

Türkiye, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile 10 Ocak 2013'te YYS programını mevzuata dahil etmiş ve program Kolay Ticaret, Büyük Türkiye sloganıyla tanıtılmıştı.

Organik Kimya, YYS ile Kemerburgaz tesisinde sahip olduğu İhracatta ve İthalatta Yerinde Gümrükleme yetkilerini kullanarak operasyon maliyetlerini ve işlem sürelerini azaltmayı planlıyor.

Şirket, gümrük idarelerinde gerçekleştirilen dış ticaret işlemlerini Kemerburgaz tesisinde gerçekleştirmeye başlayacak.

YYS programı tam anlamı ile ülkemizde yeni uygulanmaya başladığı için sürecin eksiksiz olarak çalışması ve daha da geliştirilebilmesi için Organik Kimya ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde bulunacak.

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Organik Kimya

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