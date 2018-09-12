Organik Kimya, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası aldı

İSTANBUL (AA) - Organik Kimya, Türkiye'de sayılı firmanın sahip olduğu Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nı (YYS) ithalatta ve ihracatta yerinde gümrükleme izni ile en geniş yetkilerle almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, YYS, Dünya Gümrük Örgütü tarafından programlanmış ve son yıllarda uluslararası ticareti geliştirmek ve kolaylaştırmak için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından öne çıkarıldı.

DTÖ, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması çerçevesinde sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak amacıyla YYS Programı kapsamında sınırlarda daha az denetim ve daha hızlı işlem yapılabilmesi için şirketler ile gümrük kurumları arası ortaklığın geliştirilmesini amaçladı.

Uluslararası Tedarik Zinciri Güvenliği'ni artırmayı ve meşru ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan bu program tüm tedarik zincirini kapsayıp uçtan uca güvenlik ve mevzuata uyum hakkında yüksek standartları içeren uluslararası bir kalite göstergesi.

Türkiye, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği ile 10 Ocak 2013'te YYS programını mevzuata dahil etmiş ve program Kolay Ticaret, Büyük Türkiye sloganıyla tanıtılmıştı.