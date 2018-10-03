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Organik mumlanan elmalar Uzak Doğu kapılarını açtı

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurulan Türkiye'nin ilk organik mumlamalı paketleme tesisinde işlenerek Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen yüksek kaliteli elmalara Uzak Doğu ülkelerinden de talep geliyor - Firmanın Ticaret Müdürü Yusuf Arslan: - "Yılda 8 bin ton elma ihraç ediyoruz. Ana hedefimiz şu anda Uzak Doğu" - Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş: - "Kalitemiz tamam ama ihracatın belirleyicisi olmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Niğde'de yetiştirilip organik mumlama yöntemiyle Ortadoğu ülkelerine satılan yüksek kaliteli elmaların rotası Uzak Doğu ülkelerine çevrildi.

Kentte faaliyet gösteren bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki hibe desteğiyle, yaklaşık 37 milyon liralık maliyetle Türkiye'nin ilk organik mumlama (biowax) sistemli elma işleme ve paketleme tesisini kurdu.

Yörede yetiştirilen elmalar, tesiste özel makinelerle yıkanıp kurutulduktan sonra özel teknikle uzun süre koruma altına alan ve daha parlak görünüm veren organik mumlama işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra büyüklüklerine göre sınıflandırılarak kadın çalışanlar tarafından paketlenen elmalar satışa hazır hale getiriliyor.

Günlük ortalama 100 ton paketleme kapasiteli tesiste yıllık 13 bin ton elma işleniyor ve bunun 8 bin tonu ihraç ediliyor. Hindistan, Suudi Arabistan, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Niğde elmaları Malezya ve Bangladeş gibi Uzak Doğu ülkelerinden de ilgi görüyor.

Tesisin ticaret müdürü Yusuf Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık desteğiyle kurulan tesiste 10 bin ton ürün depolayabildiklerini, işledikleri elmaların yüzde 80'ini ihraç ettiklerini bildirdi.

İhracatta ana hedeflerinin Uzak Doğu ülkeleri olduğunu ifade eden Arslan, "Üretim kapasitemiz yılda yaklaşık 13 bin ton civarında. Üretimimizin yüzde 80'ini ihracata yolluyoruz. Şu anda Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Yılda 8 bin ton elma ihraç ediyoruz. Ana hedefimiz şu anda Uzak Doğu. Hindistan, Malezya ve Bangladeş gibi ülkelerden talepler alıyoruz." dedi.

Tesiste yaklaşık 130 işçi istihdam edildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk olan biowax sistemle çalışıyoruz. Kesinlikle insan sağlığına zararı olmayan organik bir mum. Bunu yapmamızın nedeni Uzak ve Ortadoğu pazarlarına ürettiğimiz ürünleri daha yüksek fiyattan pazarlamak. Biowaxla bilikte ülkemize milli katkı olarak daha fazla dolar girmesini sağlıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle paketlemede organik mum sistemine geçtik. Ortalama günlük paketleme miktarımız 80 ila 100 ton arasında."

Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş da Niğde'nin elma üretimi bakımından Türkiye'de üçüncü, kalite bakımından birinci olduğunu söyledi.

Ağustos ayında başlayan hasadın devam ettiğini ve yaklaşık 200 bin dekar alanda 430 bin ton civarında rekolte beklendiğini dile getiren Baş, şu bilgileri verdi:

"Bu tesis, gururla söyleyebilirim, Türkiye'nin ilk organik mumlamalı paketleme tesisi. Bakanlığımızın da destekleriyle yüzde 90 kapasiteyle faaliyete geçti. Ciddi anlamda istihdam sağlıyor. Üretim eksiğimiz yok, altyapı eksiklikleri bitmek üzere. Temel hedefimiz yurt içi piyasadan ziyade yurt dışına satışının gerçekleşmesi. Kalitemiz tamam ama ihracatın da belirleyicisi olmak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız."

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Biowax Elma ihracat niğde organik mumlama Orta Doğu Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş Uzak Doğu üretim

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