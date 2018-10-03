Organik mumlanan elmalar Uzak Doğu kapılarını açtı

Günlük ortalama 100 ton paketleme kapasiteli tesiste yıllık 13 bin ton elma işleniyor ve bunun 8 bin tonu ihraç ediliyor. Hindistan, Suudi Arabistan, Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Niğde elmaları Malezya ve Bangladeş gibi Uzak Doğu ülkelerinden de ilgi görüyor.

Yörede yetiştirilen elmalar, tesiste özel makinelerle yıkanıp kurutulduktan sonra özel teknikle uzun süre koruma altına alan ve daha parlak görünüm veren organik mumlama işlemine tabi tutuluyor. Daha sonra büyüklüklerine göre sınıflandırılarak kadın çalışanlar tarafından paketlenen elmalar satışa hazır hale getiriliyor.

Kentte faaliyet gösteren bir firma, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki hibe desteğiyle, yaklaşık 37 milyon liralık maliyetle Türkiye'nin ilk organik mumlama (biowax) sistemli elma işleme ve paketleme tesisini kurdu.

Tesisin ticaret müdürü Yusuf Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlık desteğiyle kurulan tesiste 10 bin ton ürün depolayabildiklerini, işledikleri elmaların yüzde 80'ini ihraç ettiklerini bildirdi.

İhracatta ana hedeflerinin Uzak Doğu ülkeleri olduğunu ifade eden Arslan, "Üretim kapasitemiz yılda yaklaşık 13 bin ton civarında. Üretimimizin yüzde 80'ini ihracata yolluyoruz. Şu anda Ortadoğu'da Suudi Arabistan, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelere ürünlerimizi gönderiyoruz. Yılda 8 bin ton elma ihraç ediyoruz. Ana hedefimiz şu anda Uzak Doğu. Hindistan, Malezya ve Bangladeş gibi ülkelerden talepler alıyoruz." dedi.

Tesiste yaklaşık 130 işçi istihdam edildiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilk olan biowax sistemle çalışıyoruz. Kesinlikle insan sağlığına zararı olmayan organik bir mum. Bunu yapmamızın nedeni Uzak ve Ortadoğu pazarlarına ürettiğimiz ürünleri daha yüksek fiyattan pazarlamak. Biowaxla bilikte ülkemize milli katkı olarak daha fazla dolar girmesini sağlıyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle paketlemede organik mum sistemine geçtik. Ortalama günlük paketleme miktarımız 80 ila 100 ton arasında."