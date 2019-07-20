FİNANS

Organik yaş çay taban fiyatı belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 17:52 | Son Güncelleme

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim: - "2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirledik" - "İkinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 130 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirdik"

RİZE (AA) - ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirlediklerini bildirdi.

Alim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci sürgün dönemini 1 Temmuz'da açtıklarını anımsatarak, ÇAYKUR olarak yaş çay alımlarını sorunsuz bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

Birinci sürgün dönemi mayıs ayında 136 bin ton yaş çay aldıklarını anlatan Alim, şöyle konuştu:

"Bunun karşılığında ise üreticilere 393 milyon lira ödeme yaptık. Birinci sürgün dönemine ait haziran ayında ise 152 bin ton yaş çay aldık. Bunun karşılığında ise üreticilere ay sonu itibariyle 440 milyon lira ödeme yapacağız. 2019 yılı organik çay fark ücretini 2 lira 90 kuruş, taban fiyatını ise 5 lira 80 kuruş olarak belirledik. Birinci sürgün dönemine ait organik fark ücretlerini de bu ayın sonuna kadar üreticilerimize ödeyeceğiz."

Günde 9 bin ton yaş çay işlediklerini dile getiren Alim, "Fabrikalarımız tam kapasite ile çalışıyor. Yaş çay alımlarımız da sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. İkinci sürgün döneminde şu an itibarıyla 130 bin tonun üzerinde yaş çay alımı gerçekleştirdik." dedi.

Alim, kuru çay satışlarında da belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini aktararak, "Gerek iç piyasada gerekse dış piyasada ÇAYKUR çayını ve ürünlerini pazarlayabilmek için görüşmelere devam ediyoruz. İç piyasada kamu kurumları ve dış piyasada ise özellikle Pakistan'a çay satışı yapmak için görüşmelerimiz devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
çay ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim fiyat Rİze

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