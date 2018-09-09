Organize sanayi bölgeleri Antalya'da fuarda buluşacak

Türkiye'de 312 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, bunlardan 250'sinin aktif durumda olduğunu anlatan Fatih Onkar, ''3 milyondan fazla çalışanın istihdam edildiği OSB'lerde 50 binden fazla firma hem üretiyor hem de ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye'deki OSB'ler ile buralarda üretim yapan firmalarımız fuarda hem kendilerini tanıtacak hem de yeni pazarlara açılma olanağı yakalayacak.'' dedi.

Onkar, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde bu yıl 26'ncısı düzenlenecek Uluslararası Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX) ile eş zamanlı olarak Türkiye'nin üretim zenginliği ve endüstriyel gücünü tüm dünyaya duyurmak ve tanıtmak istediklerini söyledi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) koordinasyonu ve Akdeniz Tanıtım'ın organizasyonu ile bu yıl ilki düzenlenecek OSBÜK 1. Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi (OSBEXPO), 14-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

- Hedef 100 OSB, 100 ülke ve bin yabancı ziyaretçi

Onkar, ''100 OSB, 100 ülke ve bin yabancı ziyaretçi"' sloganıyla fuara her ilden en az bir organize sanayi bölgesinin katılımının sağlanacağını ve fuarda en az 100 OSB'nin yer almasını hedeflediklerini bildirdi.

Fuarın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklendiğini anlatan Onkar, şöyle devam etti:

''En az 100 OSB'nin katılım sağlayacağı fuara her bir OSB yönetimi tarafından 100 ülkeden 10'ar yabancı yatırımcı ve firma temsilcinin katılmasını bekliyoruz. Rusya, Kanada, İran başta olmak üzere birçok ülkeden ticaret heyetleri fuara katılacak. Yeni teknolojiler ve yerli ve yabancı yatırımcılar arasında yeni iş birlikleri kurulmasını sağlamak istiyoruz. Bu fuar ile Türkiye'deki OSB'ler arasında yeni network altyapısını oluşturmayı hedefledik.''

Fuarın ana temasının ''Yeni Nesil OSB'ler ve Yatırımcılar Platformu. Hedef 2023'' olarak belirlendiğini anlatan Onkar, OSBEXPO ile aynı zamanda ''Organize Sanayi Bölgelerinin Endüstri 4.0/Digital Dönüşüm Sürecine Adaptasyonu'' konu başlıklı iki gün devam edecek zirve gerçekleştirileceğini söyledi.