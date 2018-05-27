FİNANS

Organize sanayi bölgeleri desteklerle büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Organize sanayi bölgelerinin sayılarının artması ve istihdama katkı sağlamalarını desteklemek amacıyla son yıllarda önemli düzenlemeler yapıldı - 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirilirken, tamamlanan projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı

ERDAL ÇELİKEL - Sanayinin, Türkiye'nin tüm bölgelerinde yaygınlaştırılması ve üretim verimliliğinin sağlanması amacıyla kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) gelişimi son yıllarda artan devlet destekleriyle hız kazandı. Bugün itibariyle sayısı 308'e ulaşan OSB'lerin gerek sayılarının artması gerekse istihdama katkı sağlamaları amacıyla son yıllarda önemli düzenlemelere gidildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2003-2017 döneminde yıllık ortalama 8 OSB projesi hayata geçirilirken, tamamlanan projeler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 fiyatlarıyla toplam 5 milyar lira kredi kullandırıldı.

OSB'lerin altyapı yatırımlarıyla küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin tüm alımların katma değer vergisinden (KDV) istisna tutulmasına ilişkin KDV genel uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

- OSB'lere istihdam şartıyla bedelsiz arsa tahsisi

OSB'ler için önem taşıyan istihdam oluşturulması şartıyla bedelsiz arsa tahsisi süreci başlatıldı. Bu doğrultuda, OSB mülkiyetindeki parsellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin düzenlemeler de hayata geçirildi.

Buna göre, bakanlık kredisi kullanan OSB'lerin mülkiyetinde bulunan tahsis edilmemiş parsellerin en az 10 kişilik istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli bakanlıkça OSB'ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilmesinin önü açıldı.

Üretim Reform Paketi hedefleri doğrultusunda ise Türkiye'de başarılı olan OSB'lerin yurt dışında da OSB kurabilmelerine olanak tanındı.

- Kalifiye eleman için OSB'lere okul kurma imkanı

Sanayicilerin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak eğitim öğretim anlamında da OSB yönetimlerine önemli imkanlar sağlandı.

Bu kapsamda, 2012'de hayata geçirilen düzenlemeyle, OSB yönetimlerine bölgelerinde meslek okulu kurma imkanı getirildi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci başına verdiği desteklerden yararlanma olanağı tanındı.

OSB Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle finansal kiralama şirketlerinin OSB'de yer edinmeleri sağlanarak sanayicilerin arsa ve fabrika için harcayacağı parayı makine ve teçhizat yatırımlarına yönlendirebilmelerine imkan sağlanmış oldu.

PARTNER20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar20 yıllık araçları böyle değişti! Gözlerine inanamadılar
Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldüPatatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü
Her dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacakHer dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzenlemeler Organiza Sanayi Bölgeleri OSB

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

24 Haziran 2018 seçimleriyle ilgili son anket! Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Batuhan Çolak 24 Haziran seçimleri öncesinde kaleme aldı: Erdoğan düşerse...

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Yeşilçam'ın acı kaybı! Nasır Melek hayatını kaybetti! Nasır Melek kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Doğu Perinçek'ten Selahattin Demirtaş için ezber bozan açıklama: Serbestçe anlatabilmeli

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Erdoğan'dan 2 yıl sonra yine dolar çağrısı: Yastık altındaki dolar ve euroları bozdurun

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TANAP projesinde sona doğru

TANAP projesinde sona doğru

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

Patatesi bıraktı, çilekle yüzü güldü

Her dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacak

Her dondurma, 'Maraş dondurması' diye satılamayacak

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güçlendirilmesini istiyor

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

Zeybekci: İhracatçılarımız için döviz kuru sabitlendi

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

"Kurla ilgili Türkiye bir spekülasyon yaşıyor"

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.