FİNANS

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'de ilki düzenlenecek Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi, (OSBEXPO) 14-17 Kasım tarihleri arasındaki YAPEX Fuarı'yla eşzamanlı Antalya'da yapılacak.

Organize sanayiler Antalya'da buluşuyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de ilki düzenlenecek Organize Sanayi Bölgeleri Fuarı ve Zirvesi, (OSBEXPO) 14-17 Kasım tarihleri arasındaki YAPEX Fuarı'yla eşzamanlı Antalya'da yapılacak. Zirveye, İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi illerin dev OSB'lerinin içinde olduğu en az 100 OSB'nin katılımı hedefleniyor.
Türkiye'nin sanayi üretiminin en önemli unsuru olan OSB'ler Antalya'da buluşacak. Türkiye endüstrisinin lokomotifi konumundaki OSB'lerin ilk defa bir fuar adı altında buluşacağı organizasyon, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu'nun (OSBÜK) desteğiyle Akdeniz Tanıtım firması tarafından 14-17 Kasım tarihleri arasındaki düzenlenecek YAPEX Fuarı ile eşzamanlı yapılacak.
Akdeniz Tanıtım Genel Müdürü Fatih Onkar, OSBEXPO'yu Türkiye'nin üretim zenginliği ve endüstriyel gücünü tüm dünyaya duyurmak için hazırladıklarını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da desteklenen fuarın temasının 'Yeni nesil OSB'ler ve Yatırımcı Platformu, Hedef 2023' olarak belirlendiğini kaydeden Onkar, "OSB'lerimizi tek bir platformda ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtarak, üretim gücünü ve çeşitliliğini hedef pazarlara duyurmak istiyoruz" dedi.
OSB'lerde yatırımı teşvik etmek, ulusal ve uluslararası sanayi yatırımcılarına bölgelerdeki yatırım avantajlarının da anlatılacağını anlatan Fatih Onkar, Türkiye'de aktif 250 OSB'den İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi illerin dev OSB'lerinin de içinde olduğu en az 100'ünün bu yılki fuara katılımı olacağını söyledi. OSB'ler için ANFAŞ fuar alanında 12 bin metrekare alan oluşturulacağını vurgulayan Fatih Onkar, her OSB'nin de 10'ar kişi olmak üzere fuara yurtdışından toplam 1000 yabancı yatırımcı veya alım heyeti getireceğini belirtti.
Buluşmanın OSB'ler arasında önemli bir iletişim ortamı ve işbirliği fırsatı da yaratılacağından bahseden Onkar, fuarda 'OSB'lerin Endüstri 4.0 Dijital Dönüşüm Sürecine Adaptasyonu' başlıklı zirvenin de yapılacağını açıkladı. Onkar, zirvede çok sayıda akademisyen ve sanayicinin dijital dönüşüm sürecine ilişkin konuları ele alacağı konuşma, sunum ve başarılı uygulamalara yer verileceğini dile getirdi.

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