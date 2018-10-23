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Orgatec Köln Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 19:31 | Son Güncelleme

Almanya'da, 30 ülkeden 600'den fazla firmanın katıldığı fuarda Türkiye 21 firmayla temsil ediliyor

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde "Orgatec Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Köln fuar merkezinde 130 bin metrekare alanda kurulan ve 30 ülkeden 600'den fazla firmanın katıldığı fuarda Türkiye 21 firmayla temsil ediliyor.

İki yılda bir açılan fuarda, modern büro mobilyaları, iç dekorasyon ürünleri, masa, sandalye ve son teknoloji büro ürünleri sergileniyor.

Fuara İstanbul'dan katılan bir firmanın pazarlama direktörü Nuran Efendioğlu, mobilya sektörünün Türkiye için potansiyeli çok yüksek bir sektör olduğunu ve sektörün son yıllarda dış ticaret açığı vermediğini ifade etti.

Efendioğlu, "Ofis mobilya sektörü yeni yeni gelişmeye ve markalaşmaya başladı. Tıpkı mobilya sektörü gibi ofis mobilya sektörü de bence ülkemiz için ciddi potansiyeli olan bir sektör. Bunu hak ettiğimiz ihracat oranına dönüştürmemiz gerekiyor." dedi.

Türkiye'nin bu sektörde ihracat ve kapasite bakımından ilk 7 ülke arasında bulunduğunu aktaran Efendioğlu, "Bunu geliştirmek için devlet çok ciddi teşvikler veriyor. 2008 yılından beri aldığımız bu desteğin ihracat açısından çok faydasını gördük. Bu yıl Avrupa'ya olan ihracatımızı daha fazla arttırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

İstanbul'dan fuara katılan bir diğer firmanın yönetim kurulu başkanı Abdurrahman Uzun, 1999 yılında Rize'de başladıkları üretime İstanbul'da devam ettiklerini, 200 çalışanı olan ve 30 ülkeye ihracat yapan bir firma olduklarını söyledi.

Mobilya sektörünün Türkiye'de çok güçlü ve dinamik yönleri olduğunu dile getiren Uzun, "Devletimiz de bu konuda çok destekler veriyor ancak belli noktalara daha fazla odaklanmamız gerekiyor. Özellikle ara mamül ve ham maddelerin tamamının ülkemizde üretilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Uzun, Türk firmalarının tasarıma artık daha çok değer verdiğini, dünyada var olan pazarda kendilerine yer edinmeye başladıklarını belirterek, "Sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan Orgatec fuarına eskiden 2-3 Türk firması gelirdi, bugün 30'a yakın firmayla temsil ediliyoruz. Devletimizin destek ve teşvikleriyle burada boy gösteriyoruz. Her birimiz çok güzel çalışmalar yaparak dünya pazarına sunuyoruz ve güzel de geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Fuar, 27 Ekim'e kadar açık kalacak.

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Köln fuar merkezi Uluslararası Ofis Yönetim ve İç Tasarım Fuarı Orgatec

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