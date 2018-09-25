FİNANS

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

ORHANELİ (Bursa)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde, 500 milyar dolarlık mermer rezervi belirlenen bölgede Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için gerekli tüm izinler tamamlandı.

'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

ORHANELİ (Bursa)- BURSA’nın Orhaneli ilçesinde, 500 milyar dolarlık mermer rezervi belirlenen bölgede Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması için gerekli tüm izinler tamamlandı. Taahhütte bulunan 61 firma, bünyesinde yüksekokul, otel ve fuar alanı da yer alacak Maden OSB'de 5-6 ay içerisinde fabrikalarının temelini atacak. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatalıoğlu, "20 bin kişilik istihdam sağlanacak, göç tersine dönecek" dedi.
Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli’nde ‘dünya mermer piyasasına yön verecek’ özellikte Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulmasına ilişkin izin süreci tamamlandı. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, ilçesinde Türkiye'ye 900 yıl yetecek 500 milyar dolarlık maden rezervi olduğunu belirterek, "Ben bunu söyleyince Türkiye'nin her tarafından ses geldi. En yukarı yerden en aşağı yere kadar ses geldi. 'Belediye başkanı dikkat çekmek için afaki şey söylüyor' dediler. Şunu çok net açıklamıştım, benim yöremde 500 milyar dolarlık rezerv var. Tam 900 yıl yetecek rezerv var. Bunları yeryüzüne çıkarmak için iş adamları teşvik kapsamına alınmalı, madene teşvik verilmeli. Yerin altında durduğu sürece bu değerin bize hiç bir faydası yok demiştim. Ben 2006 yılından beri madene teşvik olsun diye çırpınıyorum. Meclis maden komisyonu geldi buralara incelemeler yaptı. Ülkeyi dünya ülkeleri arasında yarışa sokacaksak, bu tür zenginlikleri çıkartmak lazım. Çıkarırken asla doğaya zarar vermemek gerekir dedim. Bu girişimin ardından tüm izinler alındı, her şey tamamlandı. Taahhütte bulunan 61 yatırımcı, bölgede 5-6 aya kadar fabrikalarını kuracak" dedi.
20 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM
Kurulduktan sonra göçü tersine çevirecek olan ve yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Maden OSB’nin ilçenin kaderini değiştireceğini belirten Başkan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:
"Benim için en önemli nokta budur. Bu projeye Bursa karar verdi. Hem Türkiye’nin ilk Maden İhtisas Organize Sanayisini yapmış olacağız hem de Türkiye’nin en hızlı OSB’sini kurmuş olacağız. Maden OSB’nin kurulması ile birlikte ilçe ve köyler yeniden eski hareketliliğine kavuşacak.Göç tersine döneck, insanlar Orhaneli’ye geri dönecek, ilçemizde işsizlik kalmayacak."

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'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)'Orhaneli Maden OSB, göçü tersine çevirecek' (Tekrar)

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