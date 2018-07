Orka Holding'in markaları online satışla dünyanın her yerinde

Orakçıoğlu, mağazalarının yanı sıra online satışla dünyanın her yerinde olduklarını kaydederek, "Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık." dedi.

Online satışlarda yeni nesil teknolojilere son derece hızlı uyum sağladıklarını aktaran Orakçıoğlu, "Online satışla dünyanın her yerindeyiz. Çoklu dil yapısı, çok dilli dijital alt yapımız var. Türkçe ve İngilizce satışlarımız zaten vardı. Rusça, Arapça, İtalyanca, İspanyolca ve Romence satışlara da başladık" şeklinde konuştu.

- "Online satışta dünyanın her yerindeyiz"

"Genç ve dinamik ekibimizle 24 saat uyumuyor, gece gündüz demeden çalışıyoruz. Artık dünyanın her yerindeyiz. Global yolculuğumuzda hedeflerimize ulaşma ve ülkemizin başarılarını bir nevi yurtdışına taşıma amacıyla Avustralya’dan Güney Amerika’ya dört mevsimi aynı anda yaşayarak marka bilinirliğimizi artırıyoruz. İşte bu ruh, Orka Holding olarak tüm dünyada elde ettiğimiz başarının da mimarı. Markalı ihracatta da ülkemizi temsil ederek sektörümüze öncülük ediyoruz. 75 dolara yükselen ihracat kilogram birim fiyatı ile Türkiye ortalamasının 60 katına, hazır giyim ihracat ortalamasının da 5 katına ulaşma başarısı gösterdik."

Orakçıoğlu, bu girişimler sayesinde sadece Türkiye değil Avrupa'dan Uzak Doğu'ya tüm dünya ülkelerinde her geçen gün artan sadık müşteri profili oluşturduklarını bildirdi. Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre online satışlarının gerek yurt içi gerekse yurt dışında yüzde 150 arttığını ifade eden Orakçıoğlu, "Online satışlarımızın ciroya etkisi de her geçen yıl artış gösteriyor. 2023'te online mağazaların cirodaki payı yüzde 25 olacak." dedi. Orakçıoğlu, özellikle İtalya'da satışlarının çok iyi olduğunu, her yıl satışların yüzde 120 arttığını kaydederek, bu ülkedeki satış noktalarının gelecek yıl 28'e çıkacağını söyledi. Ürünlerinde bulunan inovasyonun müşteriye fayda sağladığını dile getiren Orakçıoğlu, bu sayede ürünlerini kolayca sattıklarını bildirdi.

- "2018'de toplamda 430 mağazaya ulaşacağız"

Orakçıoğlu, geçen yılı Türkiye'de 210 ve yurt dışındaki 73 ülkede 160 olmak üzere toplamda 370 mağaza ile kapattıkları bilgisini verdi.

Bu yıl hedeflerinin yurt içinde 230, yurt dışında 200 olmak üzere toplamda 430 mağazaya ulaşmak olduğunu aktaran Orakçıoğlu, "Bu yıl yurt dışında açılması planlanan 40 mağazamızdan 16'sının açılışını gerçekleştirdik. 24'ünü de yıl sonuna kadar açacağız. Yurt dışında 2018 sonu itibarıyla mağaza sayımız net 200 olacak. 202 de olabilir." ifadelerini kullandı. Orakçıoğlu, bu yıl giriş yapacakları yeni pazarlar arasında Kamerun, Cezayir, Libya, Suudi Arabistan ve Tunus'un olduğunu kaydederek, Almanya, Rusya ve İtalya'nın da bulunduğu bazı ülkelerde yeni mağazalar açacaklarını bildirdi.