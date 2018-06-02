Orkestraya İstanbul, koroya Ankara ilgisi

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de orkestra, koro ve toplulukların izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda 411 bini aşarken, koroda Ankara, orkestrada İstanbul, topluluk gösterilerinde ise Konya izleyici ve dinleyici çokluğuyla dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve toplulukların izleyici sayısı, 2016-2017 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 11,3 azalarak 411 bin 60 oldu. Bu dönemde, orkestra izleyici sayısı yüzde 11,8 azalarak 137 bin 367'ye, koro izleyici sayısı yüzde 15,8 azalışla 61 bin 837'ye, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 9,5 düşerek 211 bin 956'ya geriledi.

Orkestra, koro ve topluluklarda her iki sezonda da 28 grup bulunurken, bunların 6'sını orkestra, 9'unu topluluk, 13'ünü koro grupları oluşturdu.

Tüm gruplarda koltuk sayısı geçen sezon bir önceki sezona göre yüzde 2 azalarak, 14 bin 515'ten 14 bin 233'e geriledi. Koltuk sayısı, korolarda 5 bin 180'den 4 bin 537'ye düşerken, topluluklarda 4 bin 762'den 4 bin 790'a, orkestralarda 4 bin 573'ten 4 bin 906'ya yükseldi.