FİNANS

Orkestraya İstanbul, koroya Ankara ilgisi

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Türkiye'de orkestra, koro ve toplulukların izleyici sayısı geçen sezon 411 bini aşarken, koroda Ankara, orkestrada İstanbul, topluluk gösterilerinde ise Konya izleyici ve dinleyici çokluğuyla dikkati çekti - Korolara en fazla ilgi gösteren il, 22 bin 950 izleyiciyle Ankara oldu - İstanbul, 31 bin 650 izleyiciyle orkestraya ilgi gösteren illerin başında yer aldı - Topluluk izleyicilerinin yüzde 75'ine Konya ev sahipliği yaptı

AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de orkestra, koro ve toplulukların izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda 411 bini aşarken, koroda Ankara, orkestrada İstanbul, topluluk gösterilerinde ise Konya izleyici ve dinleyici çokluğuyla dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve toplulukların izleyici sayısı, 2016-2017 sezonunda bir önceki sezona göre yüzde 11,3 azalarak 411 bin 60 oldu. Bu dönemde, orkestra izleyici sayısı yüzde 11,8 azalarak 137 bin 367'ye, koro izleyici sayısı yüzde 15,8 azalışla 61 bin 837'ye, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 9,5 düşerek 211 bin 956'ya geriledi.

Orkestra, koro ve topluluklarda her iki sezonda da 28 grup bulunurken, bunların 6'sını orkestra, 9'unu topluluk, 13'ünü koro grupları oluşturdu.

Tüm gruplarda koltuk sayısı geçen sezon bir önceki sezona göre yüzde 2 azalarak, 14 bin 515'ten 14 bin 233'e geriledi. Koltuk sayısı, korolarda 5 bin 180'den 4 bin 537'ye düşerken, topluluklarda 4 bin 762'den 4 bin 790'a, orkestralarda 4 bin 573'ten 4 bin 906'ya yükseldi.

Aynı dönemde gösteri sayısı korolarda 169'dan 179'a, topluluklarda 136'dan 192'ye çıktı, orkestralarda ise 214'ten 195'e düştü. Gösteri sayısındaki artış toplamda yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

- Diyarbakır'ın koroya ilgisi arttı

Koro gösterisi yapılan 10 il arasında Diyarbakır, izleyici sayısındaki artışla dikkati çekti. Diyarbakır'da koro gösteri sayısı 2'den 14'e çıkarken, buna paralel olarak izleyici sayısı da yaklaşık yüzde 750 artışla 420'den 3 bin 560'a yükseldi.

Koroya en fazla ilgi gösteren il, 22 bin 950 kişi ve yüzde 37 payla Ankara oldu. Ankara'da koro gösteri sayısı 2015-2016 dönemine göre yüzde 19 artarak 50'ye yükselirken, izleyici sayısı yüzde 23 geriledi. İzleyici sayısı Sivas'ta yüzde 50 artışla 2 bin 400'e, İzmir'de yüzde 46 artışla 5 bin 250'ye çıktı.

Orkestra izleyici ve dinleyici sayısı Antalya'da yüzde 21,1 artışla 25 bin 351, İstanbul'da yüzde 8 artışla 31 bin 650 olarak belirlendi. İzmir'de geçen sezon orkestra izleyenlerin sayısı bir önceki sezona göre 47,6 azalarak 15 bin 693'e geriledi. İstanbul, yüzde 23 izleyici payı ve 37 gösteriyle orkestraya ilgi gösteren illerin başında yer aldı.

Topluluk izleyici sayısı ise İstanbul'da yüzde 111 artışla 40 bine ulaşırken, diğer illerde düşüş gözlendi. İzleyici sayısı Edirne'de yaklaşık yüzde 40 azalarak bin 440'a, Ankara'da yüzde 16 azalarak 10 bin 28'e, İzmir'de yüzde 55 azalarak 2 bin 850'ye düştü.

Topluluk izleyicilerinin yüzde 75'ine ev sahipliği yapan Konya'da izleyici sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 19 azalışla 157 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Güzel Sanatlar koro orkestra TÜİK

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