İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Orkid, süpermodel Natalia Vodianova’nın girişimiyle düzenlenen, kadın sağlığı konusunda tabularla mücadele eden ve sürdürülebilir çözümler üreten Let’s Talk 2018 Sempozyumu’nun sponsoru oldu.

Alanında dünyanın önde gelen isimlerini ağırlayan sempozyumda, kadın sağlığı ve hakları için küresel çapta mücadele eden öncü isimlere ödüller verildi. Törende kadın sağlığı için fark yaratan çalışmalara imza atan Prof. Dr. Zeynep Şimşek, ödülünü P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay’ın elinden aldı. Turgay, Kasım ayında Orkid olarak başlatacakları “Okula Devam” projesinin detaylarını da ilk defa etkinlikte paylaştı.

Kadın sağlığı konusunda tabularla mücadele etmek amacıyla Elbi Girişimi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) ortaklaşa düzenlediği Let’s Talk 2018 Sempozyumu, bu yıl 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya’da Maxx Royal Otel’de düzenlendi.

Tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların ve genç kızların güçlendirilmesi için önemli projeler yürüten Orkid’in sponsorları arasında yer aldığı sempozyum; iş, siyaset ve düşünce dünyasının öncü kanaat liderlerini ve hak savunucularını Antalya’da buluşturdu.

Orkid’in sponsorluğunda gerçekleşen sempozyuma Elbi Girişimi’nin kurucusu süpermodel Natalia Vodianova, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Direktörü Dr. Natalia Vodianova’nın yanı sıra Emine Erdoğan, Prof. Dr. Zeynep Şimşek ve P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay da konuşmacılar arasında yer aldı.

P&G’nin lider kadın bakım markası Orkid olarak, kadınların ve genç kızların özgüvenle ve daha güçlü bir şekilde geleceğe ilerlemeleri için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay, böyle bir etkinlikte, tabuları yıkmak için mücadele eden güçlü kadınlarla bir arada bulunmaktan duyduğu mutluluğu belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’nin ilk hijyenik ped markası Orkid olarak, 40 yıldır sağlık ve hijyen gibi önemli alanlarda da kadınların yanında yer alıyor ve onların tabularla mücadelesine destek veriyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz ve toplumda adeta bir harekete dönüşen ‘Çocuk da yaparım kariyer de’ ve #KızGibi iletişim çalışmalarımızla genç kızların ve kadının gücünün farkındalığını artırmaya çalışıyoruz.

“Çünkü inanıyoruz ki, bir toplumda kadının güçlenmesi ve özgüvenli bir şekilde öncelikle kendine inanması, o toplumun ve ülkenin güçlenerek kalkınması demek.

“Kasım ayında başlatacağımız yeni projemizi de bu sempozyum vesilesiyle ilk kez sizlere duyurmaktan gurur duyuyorum.

“Başlatacağımız #OkulaDevam projemizle Türkiye genelinde ihtiyacı olan kızlarımıza ped bağışlayacağız. Böylelikle hijyenik ped alamadığı için okula gidemeyen ve derslerinden geri kalan kızlarımızın özgüvenle okula devam etmelerine katkı sağlayacağız.

“Orkid olarak Türkiye’deki ve dünyadaki genç kızların ve kadınların yapabileceğinin en iyisini yapmalarına destek olmaya devam edeceğiz.”

Let’s Talk 2018 Sempozyum’unun son gününde düzenlenen ödül töreninde ise kadın sağlığı ve kadın hakları için küresel çapta mücadele eden öncü isimlere ödülleri takdim edildi. Ülkemizde kadın sağlığı konusunda fark yaratan pek çok çalışma gerçekleştiren Prof. Dr Zeynep Şimşek de ödül aldı.(Fotoğraflı)



