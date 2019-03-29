FİNANS

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çok uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığına ait atamalarla ilgili beklenti vardı. Biz norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi" - "Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız" - "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi'nde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Pakdemirli, burada vatandaşlardan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Serkan Acar için destek istedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atamalarla ilgili çok uzun süredir bir beklenti olduğunu söyledi.

"Norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi. Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Alınacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Tabii KPSS puanlarına göre alınacak. Diğer meslek mensuplarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek. Biz de gerekli açıklamaları yapacağız."

Pakdemirli, orman ürünleri ithalatını sıfıra indirmeyi istediklerini belirterek, "2020 sonunda tamamen yerli ve milli orman emvali üretmeyi ve tüketmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Çiğ sütte destekleme ödemelerinin bugün saat 18.00 itibarıyla üretici hesaplarına yatırılacağını bildiren Pakdemirli, "244 bin yetiştiricimizin hesaplarına toplamda 784 bin ton süt için 184 milyon lirayı bugün yatırıyor olacağız." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'ye, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osman Ağaoğlu ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar eşlik etti.

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Çok uzun zamandır Tarım ve Orman Bakanlığına ait atamalarla ilgili beklenti vardı. Biz norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis e

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart Orman seçim

En Çok Okunan Haberler

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Bakan açıkladı! 5 bin personel alınacak

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Altın alımlarından yeni dönem

Altın alımlarından yeni dönem

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Çiğ süt destek ödemeleri başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

Fenerbahçe'den kaynak oluşturma projesi “FENER OL”

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.