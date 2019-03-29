"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 5 bin personel alımı yapacaklarını bildirdi.

Bakan Pakdemirli, Aliağa ilçesi Helvacı Mahallesi'nde halk oyunları ekibinin gösterisini izledi.

Pakdemirli, burada vatandaşlardan, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ve Aliağa Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Serkan Acar için destek istedi.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığına yapılacak atamalarla ilgili çok uzun süredir bir beklenti olduğunu söyledi.

"Norm kadro çalışmalarını orman tarafında henüz bitirdik." ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile konuştuk. Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bize 5 bin kadro tahsis edildi. Bin 200 orman mühendisi, 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere 5 bin personel alımı yapacağız. Alınacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Tabii KPSS puanlarına göre alınacak. Diğer meslek mensuplarıyla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah ilerleyen günlerde ihtiyaç oldukça kadrolar tahsis edilecek. Biz de gerekli açıklamaları yapacağız."