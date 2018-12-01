FİNANS

Orman köylüsüne 2,1 milyar liralık destek

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 11:11 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Orman köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan yılın 10 ayında, yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulunduk" - "ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon lira kredi, 30,3 milyon lira da hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon lira tutarında destek sağladık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylüsüne yılın 10 ayında, çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağladıklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, orman köylülerinin kalkınmasına yönelik Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Genel Müdürlüğü ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedeflediklerini belirten Pakdemirli, bakanlık olarak orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı gaye edindiklerinin altını çizdi.

Pakdemirli, "Yılın 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon lira kredi, 30,3 milyon lira da hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon lira tutarında destek sağladık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik." değerlendirmesinde bulundu.

- Ormanların geliştirilmesi için 459 milyon liralık destek

Ormanların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da destek sağladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, köylülere 2018'de sağladıkları desteğin 459 milyon liraya ulaştığını belirtti.

Orman Kanunu kapsamında, orman köylülerinin yakacak odunları ile ev, ahır, samanlık, köy konağı gibi yerlerde kullanacakları odun ihtiyaçlarının piyasa bedelinin çok altında verilmek suretiyle karşılandığını vurgulayan Pakdemirli, orman köylüleri ve kooperatiflerince üretilen ürünler üzerinden verilen haklar uyarınca orman köylülerine bu yıl 207 milyon lira destekte bulunduklarını açıkladı.

Öte yandan ormanlarda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldığına işaret eden Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel, 2018 yılı için 1 milyar 320 milyon lirayı buldu. Ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan yılın 10 ayında yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulunduk."

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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