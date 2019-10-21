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Orman sahası, köylülerin gelir kapısı oldu

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 12:44 | Son Güncelleme

KAHRAMNANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, köylüleri yerinde kalkındırmak adına ceviz, badem gibi gelir getirici türleri yetiştirmeleri için orman sahalarını köylülerin kullanımına açtı.

Ömer KOÇ/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMNANMARAŞ Orman Bölge Müdürlüğü, köylüleri yerinde kalkındırmak adına ceviz, badem gibi gelir getirici türleri yetiştirmeleri için orman sahalarını köylülerin kullanımına açtı. Andırın ilçesinden Halil Deniz de bu kapsamda, 5 yıl önce diktiği 1200 kök cevizin hasadını Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ile birlikte yaptı.

Değirmenci Halil Deniz, Andırın İlçe Tarım Müdürlüğü fidanlığına dikilen cevizlerin yüksek verim verdiğini görünce kendi bahçesini kurmaya karar verdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne başvuran Halil Deniz'in ismi kurada çıktı. 15 yıl sonra çok düşük faizli ödemeli 39 bin lira kredi alan Deniz, ormanlık alanı 49 yıllığına kiraladıktan sonra 1200 kök ceviz dikti. 5 yıl boyunca ağaçlara gözü gibi bakan Halil Deniz, bu yıl ilk hasadını yaptı. Deniz, bu hasadı Kahramanmaraş orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ve Andırın İşletme Müdürü İdris Tetik ile birlikte yaptı. İlk hasadında 20 bin liralık gelir elde ettiğini söyledi. Diktiği fidanların ‘chandler’ türü ceviz olması nedeniyle bu rakamın ilk hasada göre çok iyi olduğunu kaydeden Halil Deniz, ağaçların 9-10 yaşına geldiğinde çok daha yüksek verim alacağını söyledi.

DENİZ: GELECEK SENELERDE ÇOK VERİM BEKLİYORUZ

Köylülere devletin bunun gibi desteklemelerinden faydalanması çağrısında bulunan Halil Deniz, projeye başvurması ve hasada kadar yaptığı çalışmaları şöyle anlattı:

"Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne giderek gerekli evraklarımı sundum. Projem kabul edilip onaylandıktan sonra yerimiz teslim edildi. Projem 208 dönüm olup, yaklaşık 84 dönümünü işlemekteyim. Projemin kalan kısmını ileride işlemeyi düşünüyorum. Cevizim 1000 kökü chandler, 200'ü de tozlayıcı tür olmak üzere 1200 kökten ibarettir. Orman Bölge Müdürlüğümüzün verdiği 39 bin lira kredi ile sahayı tel örgüyle çevirip sahayı düzleştirerek dikim aşamasına getirdim. 20 bin liraya sertifikalı ceviz fidanlarını aldım ancak projemin orman sahası olmasından dolayı o dönem Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteği olduğunu belirterek fidan paramı bakanlık ödedi. 5 yılın sonunda ilk hasadımızı yaptık. Bu seneki yapmış olduğumuz hasattan yaklaşık 20 bin lira gibi bir gelir elde ettik. İnşallah bundan sonraki senelerde daha çok verim bekliyoruz."

KOÇ: 4 BİN DEKAR ALANDA CEVİZ AĞAÇLANDIRMASI YAPILDI

Halil Deniz ile birlikte ağaçtan ceviz toplayan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç ise, Deniz'i ve projeyi yakından takip eden personellerini tebrik etti. Kahramanmaraş orman Bölge Müdürlüğü olarak köylüleri yerinde kalkındırmak adına birçok destekleme yaptıklarını, bunlardan birinin de gelir getirici tür ağaçlandırmaları olduğunu ifade eden Mustafa Koç şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü olarak bu sahaları ceviz olarak değerlendirdiğimizde 57 sahamız var bu şekilde. Yaklaşık 4 bin dekar alanda gelir getirici tür olarak ceviz ağaçlandırması yapmışız. Yani buradaki amacımız köylüyü yerinde kalkındırmak. Köylünün gelirine nasıl katkı sağlayabiliriz, bunu amaçladık. Ceviz ağacı da bizim için önemli ağaç. Hem kerestesiyle, hem meyvesiyle çok önemli ağaç olduğu için ceviz ağaçlarına önem veriyoruz. Özellikle bozuk olan orman sahalarımızda ceviz ağaçları dikiyoruz. Burası da böyle çok bozuk sahaymış, makilik sahaymış. Ama toprağını imcelemiş arkadaşlar, özel ağaçlandırma kapsamında arkadaşımıza kredi vermişler ve kendisi de gayret göstermiş böyle güzel bir saha elde etmiş. Böyle sahalarımız bayağı bir miktarda var. Özellikle sayın bakanımız bu konuya ok önem veriyor ve gelir getirici türleri her yere yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Sadece ceviz ağaçlandırması da yapmıyoruz. Bunun yanında toprak türüne ve iklim özelliklerine göre doğaya uygun badem, gerekirse fıstık çamı ve diğer gelir getirici türlerden de dikerek köylümüzün hizmetine sağlıyoruz. Buradaki amacımız, bu gibi sahaları nasıl çoğaltabiliriz hep buna kafa yoruyoruz. Bu açıdan da köylümüzle de oturup konuşuyoruz."

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