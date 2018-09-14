Orman yangınlarına müdahale kapsamındaki alımlara düzenleme

Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınlarıyla mücadele kapsamında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, yurt içinde yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslara yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınları ve ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan yangınları ile mücadele kapsamında can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında yurt içinden yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esaslar düzenlendi.

Bu usul ve esaslar, can, mal ve ormanların güvenliğiyle ilişkili olduğuna ilgili bakanlık tarafından karar verilen, mevzuat uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması veya ormanların korunmasını gerektiren hallerle ilgili mal ve hizmet alımlarını kapsayacak. Söz konusu mal ve hizmet alımlarında doğrudan temin yöntemi kullanılacak.

