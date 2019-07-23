FİNANS

Orman yangınlarına yerli koruma

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen Ayvos'un yerli yazılımıyla, orman yangınlarına önceden müdahale edilebilecek - Her türlü kıvılcımı ve ateşi yakalayabilen sistem, sahip olduğu yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle ormanlık alandaki hareketliliğin nedenlerini de anında yetkililere iletecek

İSTANBUL (AA) - Geliştirdiği yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamalarıyla bilinen Türk teknoloji şirketi Etiya'nın iştiraki Ayvos'un ortaya koyduğu yeni teknolojiyle orman yangınlarına önceden müdahale edilebilecek.

Etiya'dan yapılan açıklamaya göre, görüntü işleme teknolojisi, orman yangınlarıyla mücadelenin de en önemli unsuru oluyor.

Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen Ayvos'un yerli yazılımıyla, orman yangınlarına önceden müdahale edilebilecek.

Her türlü kıvılcımı ve ateşi yakalayabilen sistem, sahip olduğu yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle ormanlık alandaki hareketliliğin nedenlerini de anında yetkililere iletecek.

- "Tüm dünyada orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek verebilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvos Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Eray Hangül, söz konusu teknolojinin sadece Türkiye'de değil, aslında tüm dünyada orman yangınlarıyla mücadeleye büyük destek verebileceğini belirtti.

Hangül, "Türkiye'de yaşanan orman yangınları yüzünden her yıl binlerce hektarlık alan zarar görüyor. Son 20 yıla baktığımızda yaklaşık 180 bin hektarlık alan bu yangınlar nedeniyle yok olmuş ya da zarar görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Yüzde 100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve orman alanlarındaki kameralara entegre edilebilen yerli yazılımla orman yangınlarına önceden müdahale edilebileceğini, bunun da her yıl binlerce hektarlık alanın zarar görmesini engelleyebileceğini vurgulayan Hangül, şunları kaydetti:

"Geliştirdiğimiz sistem, her türlü kıvılcımı ve ateşi anında yakalayabiliyor. Ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde yetkililere hızlıca bilgi verebiliyor. İzmarit ya da çalı tutuşması gibi durumlarda da yine yetkilileri otomatik olarak uyarabiliyor. Sahip olduğu görüntü işleme teknolojisiyle, ormanda yaşayan canlıları insanlardan ayırabilen sistem, insan girişinin yasak olduğu noktalarda da ciddi bir güvenlik kalkanı oluşturuyor."

Sistemle ilgili tüm yazılımların tamamlandığını ve test süreçlerinin devam ettiğini aktaran Hangül, söz konusu teknolojinin Türkiye'de de kullanılabileceğini, bunun yanında Rusya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan gibi orman yangınlarının yoğun olarak yaşandığı ülkelere de söz konusu teknolojiyi ihraç etmek için görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

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