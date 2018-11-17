Orman yangınlarını önlemek amacıyla yoğun çaba harcadıklarını ve son teknolojileri kullanmaya özen gösterdiklerini belirten Pakdemirli, "Orman yangınlarıyla mücadelemiz yıllık eylem planları çerçevesinde yürütülüyor. Yangınla mücadele stratejimiz, yangın çıkmasına mani olmak, erken uyarı, hızlı ve etkin müdahale ve yanan alanları yangına dirençli hale getirecek şekilde ağaçlandırmaktır. Orman yangınlarına karşı yerli ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Bu sayede orman yangınının başlamasıyla çıkan duman 15 saniye içinde yangın harekat merkezlerine bildiriliyor." diye konuştu.

CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yerli insansız hava aracı (İHA) üreten firmalarla görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa gelecek yıl pilot bölgelerde orman yangınlarını önleme, tespit, gözlem amacıyla ve sabotajlara karşı bunları da kullanmaya başlayacağız." dedi.

Yangınlara 24 su atar helikopter, 6 idari helikopter, 5 amfibik uçak ve yönetim uçağı olmak üzere 36 hava aracı, 2 bin 500 kara aracı ve 19 bini aşkın personelle müdahale ettiklerini vurgulayan Pakdemirli, "Ormanlarımız 776 kuleden 24 saat gözetleniyor. 122 gözetleme kulesinde 244 kamera kullanılıyor. Ayrıca, insansız gözetleme kuleleri de hizmet veriyor." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye mücadelede bölgesinde lider"

Yangın söndürme süresini kısaltmak için 3 bin 111 havuz ve gölet yapıldığına işaret eden Pakdemirli, "Yaptığımız çalışmalarla orman yangınına müdahale süresini 45 dakikadan 15 dakikaya indirdik ve orman yangını zararlarını azalttık. Gelecekte bu süreyi 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, yerli İHA üreten firmalarla görüşmeler yapıyoruz. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa gelecek yıl pilot bölgelerde orman yangınlarını önleme, tespit, gözlem amacıyla ve sabotajlara karşı bunları da kullanmaya başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.