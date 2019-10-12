Orman yangınlarıyla mücadeleye çalışma saati kriteri

Orman yangınlarını önleme ve söndürme işlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi 11 saati aşamayacak.

Orman Genel Müdürlüğünün "Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerinde Görevli İşçi Personelin Çalışma Esasları İle İlgili Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, çalışma dönemi, orman yangınları açısından riskli dönem olan 1 Mayıs-30 Kasım arası olurken, bir dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda elde edilen miktarı aşamayacak.

Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul edilerek hesaplanacak.

Haftalık iş süresi, 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilecek ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45 saati geçemeyecek.

Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılmasıyla toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilecek. Çalışanlar için günlük iş süresi 11 saati geçemeyecek.