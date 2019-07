Örnek fındık bahçelerinde verim 300 kilograma ulaştı

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2014- 2019 yıllarında ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 kilogram verime ulaşmış durumda." dedi.

"Sorunların çözümü noktasında il müdürlüğü olarak bir slogan geliştirdik ve 'fındıkta verim ve kalite artacak' sloganıyla çalışmalarımıza başladık. İlk olarak her ilçemizde birer örnek bahçe oluşturduk. Daha sonra projemizin kapsamını her geçen gün artırarak 2014- 2019 yıllarında ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 kilogram verime ulaşmış durumda. Gelinen bu süreç fındık sektörü adına son derece önemli ve sevindiricidir."

Yılmaz, fındık dalında yer alan tek yıllık sürgünlerin uzun, kalın ve pişkin olmasının verim açısından son derece önemli olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Tek yıllık sürgünler verimi doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Bunun yanında, sürgünlerin üzerinde bulunan çotanak sayılarının ve çotanaklarda bulunan tane sayısının fazla olması çok önemlidir. Ancak, bunun mümkün olması öncelikle iyi bir budamaya bağlıdır. Biz örnek bahçelerimizde doğru bir budama ile dallara yeteri kadar yaşam alanı açtığımız için bunlarda güneş ışığından yeteri kadar istifade edebilmiş ve buna bağlı olarak da yan dallanma ile birlikte tek yıllık sürgünlerin sayısı artmıştır. Bunun sonucunda da verimde artış meydana gelmiştir."