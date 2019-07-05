FİNANS

Örnek fındık bahçelerinde verim 300 kilograma ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz: - "2014- 2019 yıllarında ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 kilogram verime ulaşmış durumda" - "İlimiz genelinde fındıkta verimi dekara ortalama 10 kilogram artırdığımız takdirde bu ilin ekonomisine ilave olarak yılda yaklaşık 300 milyon lira gelir sağlanacaktır"

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "2014- 2019 yıllarında ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 kilogram verime ulaşmış durumda." dedi.

Yılmaz, Altınordu ilçesinde "Fındık Yetiştiriciliğinde Örnek Bahçeler Oluşturulması Projeleri" kapsamında kurulan örnek fındık bahçesinde incelemelerde bulundu.

Burada yetkililerden bilgi alan Yılmaz, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da tarım alanlarının yüzde 89'unda fındık yetiştiriciliğinin yapıldığı bilgisini verdi.

Ordu'nun dünya fındık üretiminin tek başına yüzde 25'ini gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Ancak, üretim konusunda lider olmamıza rağmen fındıkta verim ve kalite konusunda tam olarak istediğimiz seviyede değiliz. Bu konuda istediğimiz seviyeye gelebilmek amacıyla özellikle 2014 yılında müdürlük olarak çalışmalara hız verdik." diye konuştu.

Fındıkta verim ve kalitede yaşanan sorunları tespit ettikten sonra çalışmalara hızlıca başladıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sorunların çözümü noktasında il müdürlüğü olarak bir slogan geliştirdik ve 'fındıkta verim ve kalite artacak' sloganıyla çalışmalarımıza başladık. İlk olarak her ilçemizde birer örnek bahçe oluşturduk. Daha sonra projemizin kapsamını her geçen gün artırarak 2014- 2019 yıllarında ilimiz genelinde 2 binin üzerinde örnek bahçe oluşturduk. Bu bahçelerimiz şu an 250-300 kilogram verime ulaşmış durumda. Gelinen bu süreç fındık sektörü adına son derece önemli ve sevindiricidir."

Yılmaz, fındık dalında yer alan tek yıllık sürgünlerin uzun, kalın ve pişkin olmasının verim açısından son derece önemli olduğuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Tek yıllık sürgünler verimi doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. Bunun yanında, sürgünlerin üzerinde bulunan çotanak sayılarının ve çotanaklarda bulunan tane sayısının fazla olması çok önemlidir. Ancak, bunun mümkün olması öncelikle iyi bir budamaya bağlıdır. Biz örnek bahçelerimizde doğru bir budama ile dallara yeteri kadar yaşam alanı açtığımız için bunlarda güneş ışığından yeteri kadar istifade edebilmiş ve buna bağlı olarak da yan dallanma ile birlikte tek yıllık sürgünlerin sayısı artmıştır. Bunun sonucunda da verimde artış meydana gelmiştir."

Budamanın yanında gübrelemenin de önemli bir konu olarak karşılarına çıktığını belirten Yılmaz, "Oluşturduğumuz örnek bahçelerimizde tek yıllık sürgünler ve üzerinde bulunan çotanak ile taneler fazla. Ancak, bunların beslenebilmesi için doğru bir gübreleme kesinlikle şart. Bundan dolayı uzman arkadaşlarımızın görüş ve önerileri dikkate alınarak toprak tahlili yaptırmak suretiyle üreticilerimizin bahçelerine mutlaka gübreleme yapmaları gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, örnek bahçelerinde tekniğine uygun şekilde uygulamalar yapıldığının altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:

"Bunların sonucunda bahçemizde meydana gelen verim bizleri oldukça mutlu etti ve bugüne kadar yaptığımız çalışmaların sonuç verdiğini bizlere gösterdi. Aynı zamanda, örnek bahçelerimizde 250-300 kilogram ürün alınabileceğini de herkese göstermiş olduk. Bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Ben özellikle bize güvenerek bahçelerini bize teslim eden ve bu çalışmaları yapmamıza imkan sunan üreticilerimize teşekkür ederim. Yine bu çalışmalarımızı gerçekleştiren fındık uzmanlarımıza, mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışan ve bu güzelliği bizlere yaşatan ekip arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Bizler biliyoruz ki İlimiz genelinde fındıkta verimi dekara ortalama 10 kilogram artırdığımız takdirde bu ilin ekonomisine ilave olarak yılda yaklaşık 300 milyon lira gelir sağlanacaktır. Bu bilinçle il müdürlüğü olarak projelerimiz devam edecektir."

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