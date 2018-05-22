Örnek fındık bahçelerinde verim artıyor

Trabzon'da hayata geçirilen proje kapsamında, yaşlı bahçelerdeki ağaçların sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilmesiyle oluşturulan örnek fındık bahçelerinde verimin arttığı bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan Türkiye'de, bahçelerdeki geleneksel ocak sisteminin yerini almaya başlayan tek dal uygulamasının verimi artırdığı belirtildi.

TTB tarafından 2013'te yaşlı bahçelerin sökülerek yerlerine farklı dikim sistemlerinin tercih edilmeye başlandığı Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi'nin başarılı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2013-2014 yıllarında Trabzon'un genelinde, tek dal ve ikili sistem ile yeniden dikilen 63 bahçenin tamamına yakını fındık vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında özellikle tek dal sistemi ile dikilen bazı bahçelerdeki ağaçlar fındık vermişti. Bu yıl bahçelerin büyük kısmında fındık çotanakları oluştu. Projeye katkı sağlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bağlı il müdürlüğünün sorumlu ziraat mühendisi Erdal Yığcı, örnek bahçelerde yaptıkları sayımda tek dal sistemi ile dikili olanların 7-8 dallı ocaklardan daha verimli ve kaliteli olduklarını tespit ettiklerini bildirdi."