FİNANS

Örnek fındık bahçelerinde verim artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:06 | Son Güncelleme

Trabzon'da "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında, yaşlı bahçelerde ağaçların sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilmesiyle oluşturulan örnek fındık bahçelerinde verim artıyor

Trabzon'da hayata geçirilen proje kapsamında, yaşlı bahçelerdeki ağaçların sökülerek farklı sistemlerle yeniden dikilmesiyle oluşturulan örnek fındık bahçelerinde verimin arttığı bildirildi.

Trabzon Ticaret Borsasından (TTB) yapılan yazılı açıklamada, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan Türkiye'de, bahçelerdeki geleneksel ocak sisteminin yerini almaya başlayan tek dal uygulamasının verimi artırdığı belirtildi.

TTB tarafından 2013'te yaşlı bahçelerin sökülerek yerlerine farklı dikim sistemlerinin tercih edilmeye başlandığı Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi'nin başarılı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2013-2014 yıllarında Trabzon'un genelinde, tek dal ve ikili sistem ile yeniden dikilen 63 bahçenin tamamına yakını fındık vermeye başladı. 2016 ve 2017 yıllarında özellikle tek dal sistemi ile dikilen bazı bahçelerdeki ağaçlar fındık vermişti. Bu yıl bahçelerin büyük kısmında fındık çotanakları oluştu. Projeye katkı sağlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bağlı il müdürlüğünün sorumlu ziraat mühendisi Erdal Yığcı, örnek bahçelerde yaptıkları sayımda tek dal sistemi ile dikili olanların 7-8 dallı ocaklardan daha verimli ve kaliteli olduklarını tespit ettiklerini bildirdi."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, yaptıkları projelerle özellikle Ünye'nin doğusunda kalan ana üretim bölgesindeki bahçelerin yaşlılık sorununu sektörün gündemine taşıdıklarına işaret etti. Ergan, şunları kaydetti:

"Sektörle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar bahçelerin yenilenmesi ve farklı dikim sistemlerinin tercih edilmesi konusunda hemfikirler. Artık devletin 2015'de söz verdiği gibi konuya el atması ve bu yönde destekleyici politikalar oluşturması gerekiyor. Arazi toplulaştırılması, yaşlı bahçelerin sökülmesi, tek dal sisteminin tercih edilmesi bunların başında geliyor."

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Örnek fındık bahçeleri Trabzon Trabzon Ticaret Borsası verim ve kalite

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