Örnek proje Kuzey Şehir'de ikinci kuralar çekildi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen Kuzey Şehir projesinin birinci etabında tamamlanan ve 11 bin 356 kişinin başvurduğu 913 konutun sahipleri kurayla belirlendi.

8,5 milyon metrekarelik alana inşa edilen ve 250 bin kişinin oturacağı Kuzey Şehir projesinin birinci etabı tamamlandı. Birinci etaptaki 913 konut için 11 bin 356 kişi başvuru yaptı. Başvuru sayısının konut sayısından fazla olması nedeniyle hak sahiplerinin belirlenmesi için Şahinbey Spor Salonu'nda kura töreni düzenlendi.

Törene TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Osman Toprak ile başvuru yapan aileler katıldı. Törende noter huzurunda 2+1, 3+1 ve 4+1 odalı 913 konutun sahipleri belirlendi. Emekli ve engellilere öncelik tanından kurada ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı. TOKİ Proje Uzmanı Hasan Hüseyin Çelik, kente özgü yapılan projenin tamamlanmasıyla bölgede 250 bin kişinin oturacağını söyledi.

"20 SENEDİR KİRADA OTURUYORDUM"