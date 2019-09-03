FİNANS

Orta Anadolu Ekonomi Forumu başladı

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 11:18 | Son Güncelleme

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun açılışı yapıldı - Forumun yarınki kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor - Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Bir yeri topla, tüfekle fethetmek güzeldir ama oraya sazla, sözle, ekonomik bağımsızlıkla hakim olamadığın sürece orada kalıcı olmak mümkün değil"

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı olan Sivas'ın anlamlı bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ayhan, 100 yıl önce çıkılan bağımsızlık yolunda ekonomik bağımsızlığın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı güzide şehirde böyle bir programın anlamlı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yeri topla, tüfekle fethetmek güzeldir ama oraya sazla, sözle, ekonomik bağımsızlıkla hakim olamadığın sürece orada kalıcı olmak mümkün değil. Kalıcı olmanın temel özü de ekonomik bağımsızlıktır." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının her alanda heyecan verdiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Maksat geçmişten bugüne kadar bu kazanımları, bu mirası muhafaza etmek, geleceğe güçlü bakış gerçekleştirmektir. Bunu da bir nebze olsun başarmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yarın programlarımıza teşrif edecek olması ayrı bir heyecan verdi, bu coşkunun daha da zirve yapması açısından güzel oldu. Forum hep Ege, Akdeniz'de yapılırken Anadolu'nun kalbinde Sivas'ta yapılması güzel oldu. Alanında uzman olanlar, ekonomi forumunda güzel fikirler üretecekler. Bu fikirler de inşallah ilimize, ülkemize ve dünyaya yön verecek."

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Türkiye modern tarımda dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Türkiye su fakiri bir ülke olmasına rağmen tarımda ürün çeşitliliğinde dünyada bir numaradır. Yaklaşık bin 600 çeşit ürün yetişiyor." dedi.

Türkiye'de turizmde de iyi şeyler olduğunu aktaran Yılmaz, "Turizm master planı 2007-2023 yıllarını kapsıyor. 50 milyon turist sayısına 2023 yılında ulaşılması hedef olarak belirlenmiştir. Bu yıl 52 milyon turist ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış sultan şehir olduğunu söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Bundan tam yüz yıl önce 'ya istiklal ya ölüm', 'vatan bir bütündür bölünemez' düsturuyla tarihi kararların alındığı Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ülkemizin kurtuluşuna ve kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir şehirde kongrenin 100. yılında böyle bir etkinliğin yapılmasını anlamlı buluyor ve önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 15 yılda Sivas'ta ve ülkede önemli yatırımlar yapıldığını ve buna bağlı olarak büyük gelişmeler ve atılımlar yaşandığını aktaran Bilgin, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Forum İstanbul, ES Yatırım ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Sivas'ta, ülke ve mazlum milletler için önemli bir günün yaşandığını vurguladı.

Anadolu halkının 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek manda ve himayeye karşı ant içtiklerini anımsatan Sancak, "Sivas, tarih boyunca boyun eğmezlerin, yiğitliğin, namusa ve vatana yan bakana cezasını veren büyük Türk milletinin vicdanıdır." şeklinde konuştu.

Çeşitli oturumlarla gün boyu devam edecek forumun yarın gerçekleştirilecek kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi Canlı yayında korkunç anlar! Saniye saniye kaydedildi
Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yatDünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat
Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ethem Sancak Orta Anadolu Ekonomi Forumu sivas Sivas Valisi Salih Ayhan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Trafik sigortasında yeni dönem

Trafik sigortasında yeni dönem

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

O ürünlere gözetim geldi

O ürünlere gözetim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Altın fiyatları

Altın fiyatları

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

Darüşşafaka ‘’Eğitimde Fırsat Eşitliği’’ için koşuya çağırıyor

Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat

Dünya zenginlerine 90 metrelik ultra lüks yat

Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)

Yurtiçi üretici fiyatları Ağustos’ta yüzde 0.59 düştü, yıllık artış yüzde 13.45 (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TEPAV - Perakendede güven 11 yılın en düşük düzeyinde

TEPAV - Perakendede güven 11 yılın en düşük düzeyinde

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.