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Orta Anadolu Ekonomi Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: -"TİM olarak 'işimiz gücümüz ihracat' diyoruz. İhracatın ekonomimizin en vazgeçilmez sac ayaklarından birisi olduğunu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin en kalıcı unsurlarından olduğunu, artık malı dünyaya satmanın da ötesinde, ekonomimizin mimarisinde vazgeçilmez bir parça olduğunu söylüyoruz"

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

SİVAS (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "TİM olarak 'işimiz gücümüz ihracat' diyoruz. İhracatın ekonomimizin en vazgeçilmez sac ayaklarından birisi olduğunu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin en kalıcı unsurlarından olduğunu, artık malı dünyaya satmanın da ötesinde, ekonomimizin mimarisinde vazgeçilmez bir parça olduğunu söylüyoruz." dedi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuşan Gülle, milli mücadelenin ve cumhuriyete geçiş serüveninin kilometre taşlarından biri olan, Sivas Kongresi'nin 100. yılında, memleketinde olmaktan şeref duyduğunu söyledi.

Gülle, dünyanın, küreselleşmenin gelişimi ile şekillenen, dijitalleşme ile hızlanmış olan yeni bir ticaret yapma kültürüne, yeni bir döneme geçiş aşamasında olduğuna dikkati çekerek, "Gerek uluslararası siyasette, gerekse küresel ekonomide, konvansiyonel yöntem ve söylemlerin yerini, yeni uygulamalar ve yeni yaklaşımlar aldı. Ticaret savaşlarının yanı sıra, ülkeler arasında yeni fırsatların değerlendirildiği ve harmanlandığı bir süreçten geçiliyor." diye konuştu.

Yaşanan bu sarmaldan çıkabilmenin en önemli gücün ihracat olduğuna vurgu yapan Gülle, şöyle devam etti:

"TİM olarak 'işimiz gücümüz ihracat' diyoruz. İhracatın ekonomimizin en vazgeçilmez sac ayaklarından birisi olduğunu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin en kalıcı unsurlarından olduğunu, artık malı dünyaya satmanın da ötesinde, ekonomimizin mimarisinde vazgeçilmez bir parça olduğunu söylüyoruz. Katma değere odaklı ve sürdürülebilirliği yakalamış bir ihracatla, büyümeden istihdama, üretimden finansa, ekonominin birçok dinamiğine katkı vererek,
onlardan pay aldık. Bugün 83 bin ihracatçı olarak, üretimin millileştirilmesine büyük önem veriyor, bakanlıklarımız koordinasyonunda, pek çok proje üzerinde çalışıyoruz. Özellikle geçen yıl kur üzerinden ekonomimize yapılan müdahale sonunda Türk ihracatçısının duruşu, kararlılığı ve mücadelesi özellikle bu söylemlerin altının doldurulmasında çok önemli bir durum sağlamıştır. Yarın inşallah burada Ağustos ayı ihracatını açıklayacağız, inşallah sizlere ihracatımızın bir başarısını ve ithalatı karşılamasındaki başarının rakamlarından birini açıklayacağız."

İhracatın geliştirilmesi adına açıklanan 2023 stratejisinde de kalkınmadaki en büyük faktör olarak ihracatın gösterildiğine dikkati çeken Gülle, ihracatçılar olarak dünyada 223 ülke ve bölgeye ulaştıklarını ifade etti.

Cari işlemler katkısı açısından geçen ay ilk defa 20 yıllık bir süreçte artıya geçildiğini, 538 milyon dolar fazla verildiğini vurgulayan Gülle, "İnşallah faizlerin düşmeye başlaması ve faizle düşen sürecin enflasyona, enflasyondaki düşüşün iç piyasadaki talebe, talebin de işsizliğe götürecek tarzda bu sürecin daha da hızlanacağını görüyoruz." dedi.

- "4 bin 835 girişimciyi destekliyoruz"

TİM olarak ihracatta sürdürülebilir bir başarı yakalamak adına "Dış Ticaret Fazlası Veren bir Türkiye" sloganını kullandıklarını hatırlatan Gülle, şunları kaydetti:

"TİM olarak hem katma değeri artırmak, hem de inovasyon odaklı, ülkenin değerlerini yükseltmek adına pek çok aktivite yapıyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapıyoruz. Girişim Evlerimizde 4 bin 835 girişimciyi destekliyoruz. Onları desteklediğimiz projelerle yaklaşık 51 milyon dolarlık ihracat, yaklaşık 1 milyarlık içeride satış ve binlerce istihdamın gerçekleştiğini de görüyoruz. Gelecekte teknoloji, dijital dönüşüm, yapay zeka ve büyük veri gibi alanlara evrilecek. Bu alanlarda da atılması gereken çok ciddi adımlar var."

TİM'in bu kapsamda proje ve dijital dönüşüm ofisinin, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları ile birlikte ihracatın ve ihracat platformlarının dijitalleşmesine yönelik, program ve projelerin üzerinde yoğun çalıştığını vurgulayan Gülle, AloTİM, TİM Mobil Uygulaması ve İhracat pusulası ile ihracatçılara 360 derece hizmet veren dijital dönüşüm projelerinin yürütüldüğü söyledi.

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

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Orta Anadolu Ekonomi Forumu sivas Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle

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