FİNANS

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 20:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane, iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum" - "Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor. Onun için Sivas Kongresi'nin ruhunu iyi okuyabilirsek, Erzurum Kongresi'nin ruhunu iyi okuyabilirsek bu adımları atmakta ne kadar geç kaldığımızı daha iyi anlarız"

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." dedi.

Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda, katılımcılara hitap etti.

Alt yapıda Cumhuriyet tarihinde görülmemiş adımlar atıldığını, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğuna 17 yılda 20 bin kilometrenin üzerinde ilave ettiklerini vurgulayan Erdoğan, yüksek hızlı trenin de artık Türkiye'de olduğunu ve ramazanda Sivas'a geleceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak lafla olmuyor, icraatla oluyor. Onun için Sivas Kongresi'nin ruhunu iyi okuyabilirsek, Erzurum Kongresi'nin ruhunu iyi okuyabilirsek bu adımları atmakta ne kadar geç kaldığımızı daha iyi anlarız. Bunlar bize yeterli mi? Yetmez, daha ileri gideceğiz." diye konuştu.

İtalyanlarla Atak helikopterlerini Türkiye'de ürettiklerini hatırlatan Erdoğan, bu helikopterlerin her yönüyle çok güçlü olduğunu ifade etti.

Çekya Başbakanı Andrej Babis'i dün konuk ettiğini anımsatan Erdoğan, Babis'in, Çekya'nın eski bir başbakanının "Ben barıştan yanayım." diyerek benzer yatırımlara engel olduğunu aktardığını ifade etti.

Babis'in, "Bu ne biçim anlayış, adam elinde bombayla saldıracak, sen de diyeceksin ki 'ben barıştan yanayım', bütün savunma sanayini kapatacaksın." dediğini ve o yıllarda ülkesinin bu konuda sayılı ülkelerden bir tanesi olduğunu söylediğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi her şey iyi güzel de birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var, bir tane iki tane değil... Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum. Şu anda dünyada gelişmiş ülkeler içinde neredeyse nükleer başlıklı füzesi olmayan ülke yok, hepsinde var. Hatta isim vermeyeceğim, bir tanesi şu anda cumhurbaşkanı değil, ziyarete gittiğimde bana, 'Bize böyle böyle diyorlar benim elimde şu anda 7 bin 500 kadar nükleer başlıklı var ama Rusya'nın Amerika'nın elinde 12 bin 500, 15 bin nükleer başlıklı füze var, ben de yapacağım.' dedi. Hale bakın, onlar nerede, neyin yarışını yapıyor, bize de 'sakın ha sen yapma' diyorlar. Yanıbaşımızda İsrail var mı? Var. Bütün her şeyiyle onunla korkutuyor.

S-400 olayı oldu kıyamet kopardılar 'almayacaksın'. Niye almayacağız? Adı üzerinde S-400 nedir? Savunma sistemi, taarruz değil, yani bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık ve inşallah nisanda tamamen bitiyor. Ve ben Sayın Trump'a şunu da söyledim sen de bize Patriot ver, senden de Patriot alalım. 'Doğru mu söylüyorsun?' dedi, 'Evet doğru söylüyorum ama şartlar aynı olacak.' dedim, yani Rusya'dan hangi şartlarda aldıysak senden de aynı şartlarla olursa alırız."

- "Alternatifiniz olmadığı zaman belinizi kırarlar"

ABD Başkanı Donald Trump ile 5 gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, Birleşmiş Milletler vesilesiyle tekrar bir araya geleceklerini belirten Erdoğan, bu konuları tekrar görüşeceklerini belirtti.

Erdoğan, "Çünkü alternatifiniz olmadığı zaman belinizi kırarlar bu işin hiç lamı cimi yok. Onun için çok çalışacağız, hem mali noktada güçlü olacağız hem de bütün bu alt yapıları oluşturacağız." diye konuştu.

Başbakanlığının ilk yıllarında dönemin ABD Başkanı George Bush'a, Türkiye'nin insansız hava aracı konusunda talebinin olumsuz karşılandığını söylediğini anlatan Erdoğan, bunun üzerine Bush'un yetkililere konuyu sorduğunu ve "Hiç olmazsa 48 saat olacak şekilde vereceksiniz." dediğini aktardı.

- "Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bakın şimdi kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz insansız hava aracını üretiyoruz, silahlısını da üretiyor muyuz? Onu da üretiyoruz. Şimdi onun da bir üst kademesini şöyle bir iki ay içinde inşallah onu da üretiyoruz. Şimdi bize 48 saatliğine filan değil en az 27-28 saat havada kalabilen, şimdi onun daha ilerisi havada kalabilen hamdolsun bu insansız hava araçlarını benim vatandaşım üretti. Üretmekle de kalmadılar ihracatına da başladılar, mesele bu."

- "Akıllı bombamız var, kendimiz üretiyoruz"

Eski ABD Başkanı Barack Obama'dan da terörle mücadele için akıllı bomba talebinde bulunduklarını anlatan Erdoğan, "Vermediler, 'Kongre'ye soralım ondan sonra bu işi çözmeye çalışalım.' dedi. Obama'nın ömrü yetmedi, o gitti. Sayın Trump'a sordum ondan da bir şey çıkmadı. Ama bu arada akıllı bombayı biz yaptık, şu anda bizim akıllı bombamız var, kendimiz üretiyoruz. Bunlar durup dururken olmadı, azmedeceksin, kararlı olacaksın, güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

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