FİNANS

Orta Anadolu Ekonomi Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 04.09.2019 21:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "Benim faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Çünkü yüzde 63'te almıştık faizi ve 4,2'ye kadar düştük. O zaman enflasyon da 7,6'ydı. Maalesef bu Gezi olayları vesaireyle beraber dışarıdan çok ciddi bir çelme takıldı ve sıkıntı yaşadık. Bütün bunlarla beraber şu anda yeniden faizde düşüş başladı" - "Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı ülke konumundayız. Finans yönetimindeki bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir"

SİVAS (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Çünkü yüzde 63'te almıştık faizi ve 4,2'ye kadar düştük. O zaman enflasyon da 7,6'ydı. Maalesef bu Gezi olayları vesaireyle beraber dışarıdan çok ciddi bir çelme takıldı ve sıkıntı yaşadık. Bütün bunlarla beraber şu anda yeniden faizde düşüş başladı." dedi.

Erdoğan, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda, katılımcılara hitap etti.

AK Parti döneminde başlayan büyük ekonomi hamlesinin zirve noktasının, küresel finans krizinin 2009 yılındaki etkileri bir kenara bırakılırsa, 2013-2014 yılları olduğunu belirten Erdoğan, bu dönemde büyümede yüzde 11'lere kadar varan oranlara ulaştıklarını, milli gelirin 950 milyar dolarlara kadar çıktığını söyledi.

Erdoğan, bu dönemde inşaattan otomotive, ihracattan turizme, döviz rezervlerinden kamu borçlanma faizlerine ve enflasyona kadar her alanda çok güzel bir tabloyla karşı karşıya olduklarını, göreve geldiklerinde Türkiye'nin IMF'ye borcunun 23,5 milyar dolar olduğunu, 2013 Mayıs'ta IMF'ye borcu sıfırladıklarını hatırlattı.

Yine aynı dönemlerde 27,5 milyar dolar Merkez Bankasının döviz rezervi bulunduğunu, şimdi 100 milyar doları aştıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminde bir ara 136 milyar dolara kadar döviz rezervini çıkardıklarını ancak yine orayı yakalayacaklarını aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Çünkü yüzde 63'te almıştık faizi ve 4,2'ye kadar düştük. O zaman enflasyon da 7,6'ydı. Maalesef bu Gezi olayları vesaireyle beraber dışarıdan çok ciddi bir çelme takıldı ve sıkıntı yaşadık. Bütün bunlarla beraber şu anda yeniden faizde düşüş başladı. Faizdeki düşüşle beraber enflasyonun düşüşü, biliyorsunuz son olarak 15,1'e kadar düştü. Şimdi politika faizi daha da düşecek. Buna inanıyorum. Çünkü yeni Merkez Bankası yönetimi bu konuda anlayışı ortaya koydu."

Erdoğan, faizin doğru orantılı olması hasebiyle enflasyonu da aşağıya doğru etkileyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bütün bunlarla beraber tabii ki bizim güçlenme sürecimiz de artarak devam edecektir. Bu konudaki adımlar, Türkiye'nin 2020 yılını çok iyi karşıladığının alametidir. Bizler, şu anda finans yönetiminde çok daha başarılı ülke konumundayız. Finans yönetimindeki bu başarı bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir. Üç şeyi çok önemserim. Bunlardan birisi insan yönetimidir, birisi bilgi yönetimidir, birisi de finans yönetimidir. Bu üç şeyi başardığınız zaman başarı gelir. Şu anda bu adımlar üzerindeki çalışmalarımız kararlı bir şekilde devam ediyor."

- "İstanbul-İzmir arası 3 saate indi"

"Olmaz böyle şey." denilen birçok şeyleri yaptıklarını belirten Erdoğan, "Sadece İstanbul'da 3. Köprü'yü yaptık. Onu engellemeye çalıştılar. Kimlerin engellemeye çalışacağını zaten anlayın. Benim söylememe gerek yok. Denizden geldiler oralarda gösteriler yaptılar. Marmara'yı yaparken yine engellemeye çalıştılar. Boğaz'ın altından Marmaray'ı yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık, aynı şeyleri yaptılar." ifadelerini kullandı.

Şu anda Asya-Avrupa yakasını birbirine bağlayan 3. Boğaz Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli'nin İstanbul'un en büyük zenginlikleri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul-İzmir arasında 426 kilometre yol yaptıklarını, iki şehrin arasının 3 saat-3 saat 15 dakikaya indiğini söyledi.

Bunun kıymetini bilenlerin de bilmeyenlerin de olduğunu kaydeden Erdoğan, "Önemli değil, at denize balık bilmezse Halik bilir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, şehir hastanelerinin bir devrim olduğunu, dünyada şehir hastanelerinin limitinde hastane bulunmadığını söyledi.

Şimdi hedeflerinin oralardaki doktor kadrolarını daha da artırmak olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Böylece şehir hastanelerinde vatandaşların oradaki tedavilerinin onlara verdiği güven, devletine olan bağlılığını şüphesiz ki artırmaya başladı. Güvenlikte, yargıda, enerjide, sporda... Dün akşam bir sayı farkla baskette Amerika'ya yenildik. O da Amerika seyahati öncesi bizi biraz üzdü." diye konuştu.

- "Yepyeni bir dönemin perdeleri aralanıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunmada, çalışma hayatında, sosyal güvenlikte, sosyal yardımlarda, şehircilikte, çevrede, tarımda, uluslararası ilişkilerde yepyeni bir dönemin perdelerinin aralandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tabii hiçbir akılcı ve tutarlı temeli olmayan hadiselerle bu dönemde karşılaşmaya başladık. Gezi parkını söyledim. 3-5 ağaç bahanesiyle ülkemizin büyükşehirlerinin ana caddelerini, meydanlarını işgal eden, kaos peşinde koşan bir kesim çıktı ortaya. Bu süreci önce belki gerçekten çevreci hassasiyetle başlatılmış bir gelişim diye bakarak, suhuletle karşıladık. Sonra gerçek niyeti görünce devlet olmanın gereğini yerine getirip, milletimizin de desteğiyle sokakları bu vandallardan temizledik. Ardından 17/25 Aralık'ta FETÖ ihanet çetesinin emniyet ve yargı teşkilatları içindeki mensupları aracılığıyla yürüttüğü ilk darbe girişimine maruz kaldık. Bu kumpasın amacının şahsım başta olmak üzere siyasetten ekonomiye kadar bu ülkeye faydalı işler yapan kim varsa herkesin kollarına kelepçe takıp, hükümete el koymak olduğunu gördük. Milletimizle birlikte gereken tedbirleri hemen alıp, bu hain teşebbüsü akamete uğrattık."

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Orta Anadolu Ekonomi Forumu

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