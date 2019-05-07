FİNANS

Orta Asya'nın cazibe merkezi Kazakistan yatırımcıları bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 11:15 | Son Güncelleme

Kazakistan, tarım, madencilik, petrokimya, makine, turizm ve perakende sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunuyor - Ülkede yatırım yapmak isteyenler için bürokrasiyi azaltan tedbirler devreye alınırken, yatırım teşvikleri de yabancılar için cazip hale getirildi - "Kazakh Invest" adıyla 2017'de kurulan Ulusal Yatırım ve İhracat Ajansı, yatırımcılara Kazakistan'da iş yapma yolunda fikirden uygulamaya kadar ihtiyaç duydukları her türlü desteği sağlıyor

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN/FİRDEVS YÜKSEL - Genç bir ülke olmasına rağmen oluşturduğu güçlü kurum ve altyapılarıyla ekonomisini güçlendirmeye çalışan Kazakistan, tarım, madencilik, petrokimya, makine, turizm ve perakende sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana ekonomide gösterdiği istikrarlı performans, ülkeye çekilen doğrudan yabancı yatırımlara yansıyor. 2050'de en gelişmiş 30 ülke arasında yer almayı hedefleyen Kazakistan, bu amaçla altyapılarını iyileştirmeye yönelik adımlar atıyor.

Ülkenin yürüttüğü "Nurlu Yol Programı" ve "Kuşak Yol Girişimi"nin de aralarında bulunduğu ulaşım altyapılarının geliştirilmesine yönelik projeler, Kazakistan'ı Asya'nın ortasında modern bir transit koridoru haline getiriyor.

Hükümet, ulaşım ve lojistiğin yanı sıra telekomünikasyon, dijitalleşme ve internet bağlantısına da büyük yatırımlar yapıyor.

- 500 milyonluk potansiyel pazar

Kazakistan'ın stratejik konumu, nitelikli iş gücü, yatırımcıların korunmasına yönelik hukuk sistemi, gelişmiş altyapısı, sektörler arası fırsatlar, ekonomik büyüme, iş dostu ortamı, cazip yatırım teşvikleri ve piyasaya erişim kolaylığı, ülkeye yatırım yapmak için güçlü nedenler olarak gösteriliyor.

Dünyanın en büyük kara toprağına sahip 9'uncu ülkesi Kazakistan'ın Rusya, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Çin ile doğrudan sınırı, Azerbaycan ve İran'a da Hazar Denizi üzerinden erişimi bulunuyor. Kazakistan, nüfusu 18,5 milyon olmasına rağmen Batı Çin, Orta Asya ve Hazar ülkeleri dikkate alındığında yaklaşık 500 milyonluk potansiyel pazara açılıyor.

Kazakistan'da halihazırda 12 özel ekonomik bölge ve 22 sanayi bölgesi faaliyet gösteriyor. Buralarda yatırımcılara kurumlar vergisi, arazi vergisi, emlak vergisi ve gümrük vergilerinden muafiyet sağlanıyor. Ayrıca, özel ekonomik bölgeler ücretsiz arsa, yabancı iş gücünün istihdamı için basitleştirilmiş süreçler ve kurulan altyapı ve dijital ağlara erişim olanağı sunuyor.

Yatırım ortamını cazip hale getirmek amacıyla 2017'de "Kazakh Invest" adıyla kurulan Ulusal Yatırım ve İhracat Ajansı, yatırımcıların fikir aşamasından uygulamaya kadar ihtiyaç duyduğu her türlü desteği veriyor. Kazakh Invest'in Türkiye'de de ofisi bulunuyor.

- Potansiyel yatırım alanları

Arazisinin yüzde 80'i tarıma elverişli olan Kazakistan'da yapay sulamaya ihtiyaç duyulmadan buğday ve tahıl yetiştirilebilmesi ve büyükbaş sürülerinin yıl boyunca otlayabileceği alanların bulunması, ülkede üretilen tarımsal ürünlerin organik ve yüksek kalitede olmasını sağlıyor.

Kazakistan'ın çalışma çağındaki nüfusunun 5'te 1'i büyüyen tarım sektöründe istihdam ediliyor. Ülkenin doğusundaki Çin'in süt tüketimi ve yüksek kalitede süt ürünlerine gösterdiği ilgi dikkate alındığında, üretilen ürünler için büyük bir pazar da bulunuyor.

Dünya Bankası verilerine göre, Kazakistan'da mevcut 46 trilyon doların üzerinde değere sahip 5 binden fazla keşfedilmemiş maden yatağı olduğu tahmin ediliyor.

Yüksek frekanslı lazerler, röntgen makineleri, akıllı teknolojiler, elektrikli araçlar ve ileri robotiklerde kullanılan nadir toprak metallerinin bulunduğu Kazakistan'ın, bu minerallerin keşfi, geliştirilmesi ve işlenmesi alanlarında potansiyeli dikkati çekiyor.

Kazakistan, tarım ve madenciliğin yanı sıra petrokimya, imalat sanayisi, makine, turizm, perakende sektörlerinde önemli yatırım fırsatları sunuyor. Ülkede, Çin, Japonya, Güney Kore gibi Asya ülkelerinin yanında Rusya, Hollanda, Fransa, Türkiye gibi ülkeler de makine sanayinden ilaç sanayisine, teknolojiden inşaata kadar değişik sektörlerde önemli yatırımlar yapıyor.

160 milyar dolarlık gayrisafi yurt içi hasılasıyla Orta Asya'nın en büyük ekonomisi olan Kazakistan, büyük bir özelleştirme programıyla da ekonomisini çeşitlendiriyor.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştüYerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kazakh Invest Kazakistan

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

İstanbul seçimlerinde aday çıkarmayacaklar

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dev projede flaş gelişme!

Dev projede flaş gelişme!

Erdoğan açıklamıştı, 12 kat talep geldi

Erdoğan açıklamıştı, 12 kat talep geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

Eximbank ve İş Bankası’ndan gençlere ihracat destek kredisi

“Kadınların iş hayatında desteklenmesi için daha fazla kreş açılmalı”

“Kadınların iş hayatında desteklenmesi için daha fazla kreş açılmalı”

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.74'e geriledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.