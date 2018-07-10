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Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor 

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Orta Çağ döneminden kalan 10 mağara, butik otele dönüştürülüyor.

Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Orta Çağ döneminden kalan 10 mağara, butik otele dönüştürülüyor. Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı'nın desteğiyle 3 milyon liraya mal olacak butik otelin işletmesi, Üçyol köy sakinleri tarafından yapılacak. Daha önce ahır olarak kullandıkları mağaraların bu proje sayesinde hayat bulacağını anlatan köy sakinlerinden Hamza Demirtaş, "100 yıl öncesine kadar bu mağaralarda yaşam vardı. Büyüklerimiz o yaşamı bize hep anlatırlardı. Yıllar sonra ilk kez bu mağaralar hayat bulacak" dedi.
Dicle Kalkınma Ajansı, Batman il Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı'nca hazırlanan 3 milyon liralık proje ile Hasankeyf ilçesindeki Orta Çağ döneminden kalan 10 mağara, butik otele dönüştürülecek. Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyündeki mağaraların otele dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. 50 kişilik ekiple, 45 derecelik sıcak havada yapılan çalışmaların 3 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, hizmete girecek butik otelin işletmesini Üçyol köylüleri yapacak. Onarım çalışmasını yürüten firma yetkilisi Nihat Aykut, çalışmaları mağaraların yapısına uygun yaptıklarını belirterek, "Butik oteli tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. 90 gün gibi bir sürede temizleme ve restorasyon çalışmalarını bitirmenin çabası içindeyiz. Mağaraların yapısına uygun proje gerçekleşecek. Burası turizmin önemli bir yol güzergâhı olacak" dedi.
DOĞA DERNEĞİNDEN PROJEYE DESTEK
Doğa Yaşamı Koruma Derneği Denetleme üyesi Emin Bulut ise Üçyol köyündeki projeyi desteklediklerini belirterek, "Bizim de arzumuz butik otel projesinin bu köyde gerçekleşmesiydi. Geç de olsa bu projenin hayata geçiriliyor olması, bu köye canlılık getirecek" diye konuştu.
Üçyol köy sakinlerinden Hamza Demirtaş da, 60 haneli ve 450 kişinin yaşadığı köyde butik otel projesinin hayata geçirilmesiyle köylerinin çehresinin değişeceğini söyledi. Mağaralarının bir bölümünü uzun yıllar ahır olarak kullanıldıklarını söyleyen Demirtaş, "100 yıl öncesine kadar bu mağaralarda yaşam vardı. Büyüklerimiz o yaşamı bize hep anlatırlardı. Yıllar sonra ilk kez bu mağaralar hayat bulacak. Butik otel projesi, köyümüzü, turizm güzergâhında önemli bir adres yapacak. Bu projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor

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