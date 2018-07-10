Orta Çağ döneminden kalan mağara otele dönüştürülüyor 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Orta Çağ döneminden kalan 10 mağara, butik otele dönüştürülüyor. Dicle Kalkınma Ajansı, Batman Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı'nın desteğiyle 3 milyon liraya mal olacak butik otelin işletmesi, Üçyol köy sakinleri tarafından yapılacak. Daha önce ahır olarak kullandıkları mağaraların bu proje sayesinde hayat bulacağını anlatan köy sakinlerinden Hamza Demirtaş, "100 yıl öncesine kadar bu mağaralarda yaşam vardı. Büyüklerimiz o yaşamı bize hep anlatırlardı. Yıllar sonra ilk kez bu mağaralar hayat bulacak" dedi.

Dicle Kalkınma Ajansı, Batman il Özel İdaresi ve Hasankeyf Kaymakamlığı'nca hazırlanan 3 milyon liralık proje ile Hasankeyf ilçesindeki Orta Çağ döneminden kalan 10 mağara, butik otele dönüştürülecek. Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyündeki mağaraların otele dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. 50 kişilik ekiple, 45 derecelik sıcak havada yapılan çalışmaların 3 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, hizmete girecek butik otelin işletmesini Üçyol köylüleri yapacak. Onarım çalışmasını yürüten firma yetkilisi Nihat Aykut, çalışmaları mağaraların yapısına uygun yaptıklarını belirterek, "Butik oteli tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. 90 gün gibi bir sürede temizleme ve restorasyon çalışmalarını bitirmenin çabası içindeyiz. Mağaraların yapısına uygun proje gerçekleşecek. Burası turizmin önemli bir yol güzergâhı olacak" dedi.