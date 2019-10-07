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Orta Doğu ve Afrika ülkelerine kurşungeçirmez çelik kapılar Kayseri'den

FİNANS HABERLERİ  | 07.10.2019 15:38 | Son Güncelleme

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan çelik kapı fabrikası, özellikle güvenlik sorununun olduğu Orta Doğu ülkelerine ve Nijerya'ya kurşungeçirmez çelik kapı üretiyor.  Kayseri OSB'de 12 yıldır çelik kapı üreten firma, katıldıkları fuarlarda tanıtımını gerçekleştirdiği kapıların, 2011 yılından sonra kurşungeçirmezini üretmeye karar verdi.

Yasin DALKILIÇ-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) üretim yapan çelik kapı fabrikası, özellikle güvenlik sorununun olduğu Orta Doğu ülkelerine ve Nijerya'ya kurşungeçirmez çelik kapı üretiyor.

Kayseri OSB'de 12 yıldır çelik kapı üreten firma, katıldıkları fuarlarda tanıtımını gerçekleştirdiği kapıların, 2011 yılından sonra kurşungeçirmezini üretmeye karar verdi. Üretilen kurşungeçirmez kapılar, talep üzerine güvenlik sorununun olduğu Orta Doğu ülkelerine ve Nijerya'ya ihraç edilmeye başlandı. Özel kompozit malzemeden yapılan ve dış yüzeyi standart giriş kapısı gibi olan kurşungeçirmez kapı, tabanca ve otomatik silahlara karşı koruma sağlıyor. Firma, yılda yaklaşık 30 kurşungeçirmez çelik kapıyı yurt dışına ihraç ediyor.

'30'U AŞKIN ÜLKEYE ÇELİK KAPI GÖNDERİYORUZ'

Firmanın Dış Ticaret Müdürü Metin Çobanoğlu, kurşungeçirmez kapıların, özel kompozit malzemelerle üretildiğini, dış yüzeyinin standart daire giriş kapısı gibi olduğu; ancak içinin güçlendirilmiş malzeme ile doldurulduğunu kaydetti. Fabrikada 103 kişinin çalıştığını belirten Çobanoğlu, "İşletmemizde aylık yaklaşık 7 bin çelik kapı üretimi gerçekleştirmekteyiz. Üretimimizin yüzde 85'ini ihraç ediyoruz. 30'u aşkın ülkeye çelik kapılarımız gönderilmektedir" dedi.

'NİJERYA EN ÇOK ÇELİK KAPI SATTIĞIMIZ ÜLKE'

Çobanoğlu, kurşungeçirmez kapılarda yoğunluk pazarının Batı Afrika ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu kaydederek, "Özellikle Orta Doğu ülkelerinin yanında Nijerya en çok çelik kapı sattığımız ülkelerin başında geliyor. Sattığımız kapılar ekonomik, lüks ve isteğe bağlı olarak yapılan kurşungeçirmez kapılardır. Güvenlik sıkıntısının yaşandığı bölgelerde kurşungeçirmez çelik kapılar daha fazla talep ediliyor. Standart tek kanat kurşungeçirmez çelik kapı bin 500 dolardır. Kapının boyuna göre de fiyat değişkenlik gösterebilir" diye konuştu.

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