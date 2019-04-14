FİNANS

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 14.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Katar, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan ve Yemen'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileriyle Gaziantepli iş insanlarını bir araya getirecek forum 16 Nisan'da başlayacak

GAZİANTEP (AA) - İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğiyle düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu" 16 Nisan'da Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

İKA'dan yapılan açıklamaya göre, bölgenin yatırım fırsatlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtan İpekyolu Kalkınma Ajansı, 16-19 Nisan tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek iş ve yatırım forumunda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan ve Yemen'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile Gaziantepli iş insanlarını bir araya getirecek.

Suudi Arabistan'ın ünlü marketler zinciri Bin Dawood'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdul Khaliq Bin Dawood gibi üst yöneticilerin de katılacağı forumda gıda, halı ve ayakkabı sektörlerinde satın almalar yapılması da bekleniyor.

İkili görüşmelere imkan sağlayacak forum sayesinde, yatırımcıların gerçekleştirecekleri yatırımlar konusunda fizibiliteler yaparak, bölgenin kalkınma ve ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Gaziantep İKA işadamı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu ticaret

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