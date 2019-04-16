GAZİANTEP (AA) - Suudi Arabistan'ın "Bin Dawood" marketler zinciri yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Dawood, ziyarette yaptığı konuşmada, kentteki temasları sırasında kendi market zincirlerinde pazarlayabilecekleri güzel mamullere ulaşabileceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, bu tür organizasyonları özellikle farklı illerde düzenlediklerini ifade etti. Bu şekilde ticareti Ankara ve İstanbul dışındaki illere dağıtmayı hedeflediklerini belirten Göksu, "Bizim normalde işimiz yatırım ama biz şuna inanıyoruz, bir insanın o ülkeyle ticaret yapmadan, o ülkenin şartlarını bilmeden yatırım yapması zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim getirdiğimiz insanlar önce ticaret yapıp devamında da yatırım imkanları konusunda harekete geçecektir." dedi.

Foruma Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden yaklaşık 70 iş adamının katılacağına işaret eden Göksu, yarın yapılacak ikili görüşmelerin ardından da ticari hareketlilik olmasını beklediklerini dile getirdi.