FİNANS

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 12:10 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan'ın "Bin Dawood" marketler zinciri yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Gaziantep Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Suudi Arabistan'ın "Bin Dawood" marketler zinciri yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu'na katılmak üzere geldiği Gaziantep'te Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Dawood, ziyarette yaptığı konuşmada, kentteki temasları sırasında kendi market zincirlerinde pazarlayabilecekleri güzel mamullere ulaşabileceğine inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Körfez Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, bu tür organizasyonları özellikle farklı illerde düzenlediklerini ifade etti. Bu şekilde ticareti Ankara ve İstanbul dışındaki illere dağıtmayı hedeflediklerini belirten Göksu, "Bizim normalde işimiz yatırım ama biz şuna inanıyoruz, bir insanın o ülkeyle ticaret yapmadan, o ülkenin şartlarını bilmeden yatırım yapması zorlaşıyor. Dolayısıyla bizim getirdiğimiz insanlar önce ticaret yapıp devamında da yatırım imkanları konusunda harekete geçecektir." dedi.

Foruma Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden yaklaşık 70 iş adamının katılacağına işaret eden Göksu, yarın yapılacak ikili görüşmelerin ardından da ticari hareketlilik olmasını beklediklerini dile getirdi.

Vali Gül de Gaziantep'in ticaret kültürünün geliştiği, insanların sözünü yerine getirdiği bir kent olduğunu belirtti.

Gaziantep'te başlatılan bu ticari hamlenin hem Gaziantep hem de konukları açısından verimli geçmesini dileyen Gül, iş adamlarının kentten en kaliteli ürünleri en uygun piyasa koşullarında alma imkanına sahip olabileceğini ifade etti.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da organizasyonun iki taraf için de önemli kazanımlarının olacağına inandığını belirterek, Gaziantep'in dünyadaki en rekabetçi şehirler arasında yer aldığını, yapılan çalışmalarla kentteki ticaret ve ihracat hacminin hızlı şekilde artmasını planladıklarını söyledi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da katılımcıların ihtiyacı olan her ürünün Gaziantep'te bulunabileceğini, yaptıkları çalışmalarla kente yatırımcı çekmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Yabancı konuklarının bugün bazı fabrikalarda incelemelerde bulunacağını kaydeden Akyılmaz, yarından itibaren de ikili görüşmeler gerçekleştireceğini bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İKA iş birliğiyle 16-19 Nisan tarihlerinde düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu'nda, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan ve Yemen'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri ile Gaziantepli iş adamları bir araya gelecek.

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