GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Türkiye artık global iş dünyası tarafından çok daha yakından tanınıyor. İş dünyasına sağlamış olduğumuz destekler, sunulan teşvikler ve devlet yardımları ile yatırım tercihlerinde önde gelen bir ülkeyiz." dedi.

Rumeli, bir otelde düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu"nun açılışındaki konuşmasında, toplantı sayesinde İslam dünyasından gelen değerli iş dünyası temsilcilerini Gaziantep'te misafir ederek, Türkiye'nin ve bölgenin ticaret imkanları ve yatırım potansiyelini doğrudan görmelerini hedeflediklerini söyledi.

Bu tür iş forumları etkinliklerine çok büyük önem verdiklerini anlatan Rumeli, "Zira bu etkinlikler vasıtasıyla bölgenin iş dünyası temsilcileri bir araya gelme imkanı buluyor ve buluşmalardan çok değerli tanışmalar, iş birliği imkanları ve sonuçlar elde ediliyor." diye konuştu.

Rumeli, Türkiye'nin son 16 yılda ciddi bir kalkınma yaşadığını belirterek, şöyle devam etti: