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Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 13:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli: - "Türkiye artık global iş dünyası tarafından çok daha yakından tanınıyor. İş dünyasına sağlamış olduğumuz destekler, sunulan teşvikler ve devlet yardımları ile yatırım tercihlerinde önde gelen bir ülkeyiz" - Suudi Arabistanlı iş adamı Abdul Khaliq Bin Dawood: - Bir daha ki buluşmamızda inşallah somut yatırımlarla bir araya geleceğiz. Önümüzdeki süreçte iki devlet arasında güzel ve büyük yatırımların gerçekleşmesini arzuluyorum"

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli, "Türkiye artık global iş dünyası tarafından çok daha yakından tanınıyor. İş dünyasına sağlamış olduğumuz destekler, sunulan teşvikler ve devlet yardımları ile yatırım tercihlerinde önde gelen bir ülkeyiz." dedi.

Rumeli, bir otelde düzenlenen "Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu"nun açılışındaki konuşmasında, toplantı sayesinde İslam dünyasından gelen değerli iş dünyası temsilcilerini Gaziantep'te misafir ederek, Türkiye'nin ve bölgenin ticaret imkanları ve yatırım potansiyelini doğrudan görmelerini hedeflediklerini söyledi.

Bu tür iş forumları etkinliklerine çok büyük önem verdiklerini anlatan Rumeli, "Zira bu etkinlikler vasıtasıyla bölgenin iş dünyası temsilcileri bir araya gelme imkanı buluyor ve buluşmalardan çok değerli tanışmalar, iş birliği imkanları ve sonuçlar elde ediliyor." diye konuştu.

Rumeli, Türkiye'nin son 16 yılda ciddi bir kalkınma yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu pozitif dönüşüm ile artık ülkemizde faaliyet gösteren iş dünyasına daha uygun bir yatırım ortamı eşliğinde sayısız yatırım fırsatları ve ticaret imkanları sunulması çok sevindirici. Türkiye artık global iş dünyası tarafından çok daha yakından tanınıyor. İş dünyasına sağlamış olduğumuz destekler, sunulan teşvikler ve devlet yardımları ile yatırım tercihlerinde önde gelen bir ülkeyiz. Gaziantep ise çalışkan iş insanları, güçlü sanayicileri ve dinamik ticaret yapısıyla ülkemiz ekonomisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu bakımından Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri ile aramızda çok ciddi bir köprü görevi vardır. İnşallah Gaziantep bu özel konumu ile ilişkilerimizin çok boyutlu gelişmesine katkı sunmaya devam edecektir."

- "Büyük yatırımların gerçekleşmesini arzuluyorum"

Suudi Arabistan'ın marketler zinciri Bin Dawood'un yönetim kurulu üyesi Abdul Khaliq Bin Dawood da ülkeler ve iş adamları arasında ticaret ve yatırımlar görmeyi arzuladığını söyledi.

Gaziantep temasları sırasında bazı fabrika ve sanayi kuruluşlarını gezme imkanı bulduğunu aktaran Dawood, "Gaziantep'teki güzel tesisleri ve sanayi yapısını görünce yatırım ve ticari ilişkilerimizin her geçen gün artarak devam edeceğine emin oldum. Bundan zerre kadar şüphem yok. Bir daha ki buluşmamızda inşallah somut yatırımlarla bir araya geleceğiz. Önümüzdeki süreçte iki devlet arasında da güzel ve büyük yatırımların gerçekleşmesini arzuluyorum." diye konuştu.

- "Sizleri yatırımcı olarak da bekliyoruz"

Vali Davut Gül ise kentteki özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kamu tarafından sürekli denetlendiğine dikkati çekti.

Yabancı iş adamlarına "Gaziantep'teki gıdalar güvenlidir. Buradan aldığınız ve boğazınızdan geçen her lokmanın kefili başta benim" diye seslenen Gül, şunaları kaydetti:

"Bizler aynı damak tadına sahip, aynı coğrafyanın insanları olarak sizlere sadece mal satmak istemiyoruz. Aynı zamanda sizlerden mal da satın almak istiyoruz. Bunun yanı sıra organize sanayi bölgelerimiz başta olmak üzere sizleri yatırımcı olarak da bekliyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Gaziantep'in üretimin kalbi ve nabzı olduğuna işaret ederek, "Şimdi Türkiye'de yatırımla birlikte üretim ve iş zamanı. Gaziantep olarak üretimi merkeze aldık." dedi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, bölgenin 180'den fazla ülkeye yılda 7 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdiğini anımsatarak, bundan sonraki süreçte iş birliklerini geliştirip bölgenin ticari hayatına katkı sağlamak istediklerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, iş adamları arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve İKA iş birliğiyle düzenlenen Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri İş ve Yatırım Forumu'na, Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Lübnan, Sudan, Pakistan ve Yemen'de faaliyet gösteren şirketlerin üst düzey yöneticileri de katılıyor.

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