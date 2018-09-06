"Orta Doğu'dan termal turizm için büyük talepler gelmeye başladı"

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, son dönemde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden Türkiye'ye termal turizm için büyük talepler gelmeye başladığını söyledi. Grup bünyesindeki Emet Termal Resort'ta incelemelerde bulunan Talas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de turizm denildiğinde ilk akla termal turizm geleceğini söyledi. Termal turizmin, turizm sektörünün "parlayan yıldızı" olduğunu vurgulayan Talas, şöyle devam etti: "Son dönemde Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ülkemize termal turizm için büyük talepler gelmeye başladı. Biz de Orta Doğu bölgesindeki turistlerin ülkemizi tercih etmeleri için ve bu pastadan Türkiye olarak en büyük payı almak adına Mısır, Ürdün, Irak, Kuveyt ve Tunus'ta 'termal tanıtım ofisleri' açtık. 2019 yılında Orta Doğu ile birlikte daha önce Türkiye termal turizminin bölgedeki pastadan çok az pay aldığı Türk Cumhuriyetleri ve İran pazarına da girmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda da Tiflis, Bakü ve Tarhan'da tanıtım ofisleri açarak, bu bölge insanlarının tatil için Türkiye'yi tercih etmelerini sağlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2019 yılında dünya termal turizmi sektöründe ülkemiz hak ettiği payı alacaktır."

- "Turizm tesisleri yapıldığı bölge için çok büyük önemli" Sektörün, her bölgesi cennet olan Türkiye'de dev bir bacasız fabrika olduğunu, turizm tesisi kurulan bölgenin hızlı şekilde büyüdüğünü ve geliştiğini anlatan Talas, şöyle devam etti: "Örnek vermek gerekirse son olarak Yalova'da yaptığımız termal tesisimizde şu an bin 100 kişi çalışmaktadır. Bu personellerimiz için bölgede 200 adet ev kiraladık. Bir ekmek fırını sadece tesisimiz için ekmek üretimi yapacaktır. Daha da fazla örnekler de verilebilir. Biz tesisin inşaatına başladığımız anda bölgede hiçbir çalışma yoktu. Beş yıl gibi kısa sürede tesisimizin etrafında birçok yapılaşma oluştu. O nedenle turizm tesisleri yapıldığı bölge için çok büyük önem arz etmektedir." - "Terma City" ocak 2019'da açılacak Talas, gelecek yıl Marmara'da açılacak termal tesise de değinerek, 21 kral dairesi bulunan 840 yatak kapasiteli Terma City'de Türkiye'ye gelen devlet büyükleri ve üst düzey devlet yöneticilerinin ağırlanacağını belirtti. Otel tamamlandığında ülke için büyük bir prestij olacağını aktaran Talas, şunları kaydetti: