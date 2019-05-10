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"Orta gelir tuzağı sorununun aşılması gerekiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: - "Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır"

MERSİN (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, "Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır." dedi.

TÜRKONFED ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) işbirliğinde, Çukurova Sanayici ve İş İnsanları Federasyonu (Çukurova SİFED) ile Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ev sahipliğinde organize edilen "Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu" tanıtım toplantısı bir otelde gerçekleştirildi.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada, demokrasi, ekonomi, kalkınma ve yerel yönetimler arasındaki değer zincirinin sürdürülebilirliğine odaklandıklarını anlattı.

Sürdürülebilir ekonomik büyümeye değinen Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sürdürülebilir ekonomik büyümesi, orta gelir tuzağı sorununu aşmaktan geçiyor. Bu tuzağın aşılmasında bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerel ekonomik dinamiklerin yaratılmasına katkıda bulunacaktır. Orta gelir tuzağından kurtulacak, kapsayıcı bir ekonomik büyüme dinamiğinin yakalanması hedefi, daha katılımcı ve kalıcı bir demokrasiye kavuşma hedefiyle örtüşmektedir."

Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Çukurova SİFED Başkanı Süleyman Sönmez ve MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin de katıldı.

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TÜRKONFED mersin TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan

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