"Orta gelir tuzağından kurtulmak için teknolojik sıçrama gerekir"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulması için yüksek teknolojiye sıçramasını sağlayacak teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapması gerektiğini bildirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Özdebir, Ankara Sheraton Otel'de Turkcell tarafından düzenlenen "Türkcell Teknoloji Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, teknolojinin artık hayatın önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Turkcell’in birçok konuda ilkleri gerçekleştirmiş Türkiye'nin önde gelen bir teknoloji şirketi olduğunu belirten Özdebir, "Hem ülkemizin teknolojik kapasitesinin artırılmasına yönelik katkıları, hem bu tür organizasyonlara verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin geleceği, genç teknolojik girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın, omuzlarında yükselecektir." ifadelerini kullandı.

Özdebir, yüz tanıma, robotik teknolojiler, siber güvenlik, gibi pek çok yenilikçi alandaki gelişmelerin temelinde hızlı büyüyen KOBİ'lerin yattığına işaret ederek, şunları kaydetti: