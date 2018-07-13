Orta ölçekli şirketler en az yüzde 6 büyüme öngörüyor

İSTANBUL (AA) - Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin "Büyüme Barometresi" başlıklı küresel araştırmasına göre, orta ölçekli şirketlerin yüzde 87'si bu yıl yüzde 6'dan yüksek bir gelir artışı bekliyor.

EY'nin açıklamasına göre, 21 ülkeden yaklaşık 2 bin 800 üst düzey yöneticinin görüşleri alınarak oluşturulan araştırma, yıllık geliri 1 milyon dolar ile 3 milyar dolar arasında değişen orta ölçekli şirketleri kapsıyor.

Yöneticiler gelecek bir yıllık dönem için iş koşulları ve fırsatları konusunda geçen yıla oranla çok daha iyimser bir tablo çiziyor. Önde gelen tüm ekonomilerde büyüme görünümleri olumlu bir seyir izlerken, Uluslararası Para Fonu küresel büyümenin yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. İş dünyası liderleri bu pozitif tablo karşısında gelir artışı konusunda iyimser bir tutum sergiliyor.

Araştırma sonuçları küresel olarak iş dünyasında büyümeye yönelik güvenin geçen 12 aylık dönemde güçlendiğine işaret ediyor. Orta ölçekli şirketlerin yüzde 60'ı bu yıl yüzde 6 ila yüzde 10 arasında büyüme göstermeyi hedefliyor. Geçen yıl aynı büyüme hedefine sahip şirket oranının yüzde 34 seviyesinde olduğuna dikkat çekiliyor.