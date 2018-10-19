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Orta Sakarya Vadisi'nde nar üretimi yüzde 50 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

Mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretiminin yoğun olduğu Bilecik'in İnhisar ilçesinde hasat başladı - Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz: - "Tüm üretimimizi organik tarıma getirmek en büyük hedefimiz. Bu olduğu takdirde ürünümüzü yurt dışına da gönderebiliriz"

BİLECİK (AA) - Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan ve mikroklima özelliği dolayısıyla tatlı nar üretiminin yoğun olduğu İnhisar ilçesinde hasat başladı.

Geçen yıl 3 bin ton olan üretimin bu yıl 4 bin 500 tonu bulması beklenirken, yüksek rekolte ve fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü.

Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçilerin genel itibarıyla nar hasadından bu sene memnun olduğunu söyledi.

İnhisar narının kendine has özellikleri nedeniyle Türkiye'de meşhur olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İnce kabuklu, sulu ve tatlı olması nedeniyle rağbet görüyor. İlçemizde 2 bin 300 dekar alanda ekilen narın hasadı iyi başladı. Bunun yüzde 50'ye yakını organik tarımla üretildi. Sakarya havzasının da yüzde 60'ına yakın narını İnhisar ilçesi üretiyor. Bu açıdan ayrı bir özelliğe sahip. Bu sene de yaklaşık 4 bin 500 tonun üzerinde nar hasadı bekliyoruz. Umarım bu gerçekleşir ve çiftçilerimize olumlu bir şekilde yansır diye ümit ediyorum. Üreticiler fiyatlardan memnun."

Yılmaz, geçen yıl bölgede organik tarıma geçildiğini ve çiftçilerin yüzde 50'sinin bu şekilde üretim yaptığını belirterek, "Tüm üretimimizi organik tarıma getirmek en büyük hedefimiz. Bu olduğu takdirde ürünümüzü yurt dışına da gönderebiliriz. Bu konuda müdürlüğümüz ve bizlerin çalışmaları sürüyor. İnşallah ilerleyen zamanda vadinin tamamındaki üreticilerimiz organik üretime geçecek. Zaten meşhur olan narımız, tam anlamıyla hak ettiği değeri görecek." dedi.

Üreticilerden Hüseyin Ekiz de bu yıl fiyatların iyi olduğunu dile getirerek, "Narımız Türk insanının damağına uygun. Şu anda 1,5-1,8 lira arası gidiyor. Şimdilik durum iyi." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik hasat İnhisar nar

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