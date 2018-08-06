FİNANS

Ortadoğu Grup'dan ev alacaklara finansman kolaylığı

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ortadoğu Grup, yeni projesi Resim Modern'de uyguladığı yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, 0,98 vade oranı ve 48 ay firma finansman kolaylığı ile ev sahibi yapıyor

İSTANBUL (AA) - Ortadoğu Grup, yeni projesi Resim Modern'de uyguladığı yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat, 0,98 vade oranı ve 48 ay firma finansman kolaylığı ile ev sahibi yapıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un farklı bölgelerinde proje gerçekleştiren Ortadoğu Grup, Kağıthane'de hayata geçirdiği Resim Modern projesinde, ağustos ayına özel ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştiriyor.

İstanbul'un hızla gelişen bölgelerinden biri olan Kağıthane'deki merkezi konumuyla dikkat çeken Resim Modern'de bulunan misafir odası, müzik odası, kapalı havuz, parti odası, bilardo salonu, fitness center, yemek odası, sinema salonu, sauna, toplantı odası gibi alanlar da konut sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

Sahip olduğu sosyal alanların yanı sıra, 296 bin liradan başlayan avantajlı fiyatlarıyla da akıl karı bir yatırım fırsatı sunan Resim Modern, 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor.

Bulunduğu konum itibariyle çeşitli ulaşım alternatifleri sunan Resim Modern, Metrobüs Perpa Durağı'na 600 metre, Beşiktaş - Kağıthane Tüneli'ne 2 km, Eminönü/Eyüp tramvay hattına 3 km, Mecidiyeköy/Mahmutbey Kağıthane metro durağına 3 km, E-5’e 1 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne 8 km, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ise 12 km mesafede bulunuyor.

Resim Modern, iş ve eğlence merkezleri ile birçok üniversitenin bulunduğu Haliç Eğitim Vadisi'ne, hastanelere ve ünlü AVM'lere olan yakınlığıyla da zamanını iyi yönetmek isteyenlere lokasyon avantajı sunuyor.

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