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Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.11.2018 14:17 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre; kullanıcılar, bilgisayar korsanlarının restoran, otel veya havaalanları gibi mekanlardaki şifresiz Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanabileceğini dikkate almıyor.

Ortak Wi-Fi ağına bağlanmak siber saldırıya yakalanma riskini artırıyor

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Yapılan bir araştırmaya göre; kullanıcılar, bilgisayar korsanlarının restoran, otel veya havaalanları gibi mekanlardaki şifresiz Wi-Fi ağlarına kolayca bağlanabileceğini dikkate almıyor.
Güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs’ten yapılan açıklamaya göre, siber saldırıya uğrayanların yaptığı hataların başında güvenliğinden emin olunmayan ortak Wi-Fi ağlarına bağlanmak geliyor:
"Yeni bir araştırmaya göre IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlara yönelik güvenlik risklerinden endişelenen çoğu kullanıcı, güvenliğin nasıl iyileştirileceği ve risklerin nasıl azaltılacağı konusunda yeterince bilgiye sahip değil.
"Her evde ortalama 6 internete bağlı cihazın bulunması ve kullanıcıların yüzde 65’inin bu sayının artacağını düşünmesi ise tehlikenin boyutunu daha da artırıyor.
"Kullanıcıların çoğu, bu konuda almaları gereken önlemleri bilmezken, çok az bir kısmı kendini güvende hissettiğini belirtiyor. Ayrıca her 5 kişiden 1’i, daha fazla siber güvenlik önlemi almanın zorluğundan şikayet ediyor.
"Kullanıcılar en çok hackerlerin, internet ağlarında bir sızıntı yaratarak kişisel bilgilerini çalmasından korkuyor.
"Buna rağmen, her 10 kişiden 1’i, siber tehlikelerden korunmak için nereden tavsiye alacağını bilmiyor."
Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, internete bağlı cihazlarını güvende tutabilmeleri için kullanıcılara 5 önemli güvenlik önerisi şöyle:
• İnternete bağlı bir cihazı satın almadan önce cihazın güvenilirliğinden ve bu cihazın nasıl çalıştığını tam olarak anladığınızdan emin olun. İnternete nasıl bağlanır, hangi verilere erişebilir, bu verileri nerede saklar ve hangi koşullar altında bu verileri kullanır öğrenin.
• Güvenlik ve gizliliği artırın. Cihazla birlikte gelen varsayılan şifreleri, eşsiz ve karmaşık bir şifre ile değiştirin. Kablosuz yönlendiriciler de dahil olmak üzere tüm cihazlar için güçlü şifreler kullanın.
• Eğer mümkünse akıllı televizyonunuzu ayrı bir ağda izole edin. Eğer kamerası varsa kullanmadığınız zaman kapalı olduğundan emin olun ve sadece üretici tarafından yetkilendirilmiş uygulamaları yükleyin.
• Evin içerisindeki cihazların güvenlik durumu, kimler tarafından kullanıldığı, yazılımın üretici tarafından düzenli bir şekilde güncellenip güncellenmediği ve en önemlisi de ne sıklıkla saldırıya uğradığı konularında güncel kalın.
• Tüm cihazlarınız için zararlı yazılımları, kimlik avı ve saldırı girişimlerini tespit edip engelleyecek akıllı bir güvenlik çözümü kullanın.(Fotoğraflı)

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