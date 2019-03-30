Ortem ve Mahrek Teknoloji'den Türkiye ekonomisine katkı

United Group AŞ'nin teknoloji alanındaki güçlü iştiraklerinden, Ortem ve Mahrek Teknoloji otomotiv elektroniği, telemetri, takip teknolojileri, veri madenciliği ve büyük veri alanlarında yaptıkları çalışmalarla Türkiye ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bakanlık desteğiyle kurulan Bilişim Vadisi'nde çalışmalarını sürdüren United Group AŞ'nin teknoloji alanındaki güçlü iştiraklerinden, Ortem ve Mahrek Teknoloji'yi ziyaret etti.

Varank, yetkililerden bilgi alarak çalışmaları yerinde inceledi.

- Askeri standartlarda üretim yapıyor

Ortem, nitelikli kadrosu ile otomotiv elektroniği ve telemetri teknolojilerinde, Mahrek Teknoloji ise takip teknolojileri, veri madenciliği ve büyük veri alanlarında, Ar-Ge çalışmaları yaparak, ülke ekonomisine katma değer sağlıyor.

Otomotiv elektroniğinde Türkiye'nin tek Elektronik Kontrol Ünitesi (ECU) üreticisi Ortem, ulusal ve global pazarların büyük markalarıyla yaptığı iş birliğiyle, Ar-Ge ve seri üretim gerçekleştiriyor.