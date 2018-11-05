FİNANS

Oruç Reis'e takip gemisi alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 09:11 | Son Güncelleme

Oruç Reis'e takip gemisi alınacak

Türkiye'nin denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarında kullanmak üzere devreye aldığı milli sismik araştırma gemisi Oruç Reis'e takip gemisi alımı için ihaleye çıkılacak.

Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bir yıl boyunca Oruç Reis araştırma gemisinin bulunacağı her yerde takip faaliyetini sürdürücek geminin ihalesi açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 15 oranında fiyat avantajı uygulanacak.

İhale, 16 Kasım 2018 tarihinde saat 10.30'da MTA Genel Müdürlüğü'nde yapılacak.

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