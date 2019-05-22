"Oruç tutan kalp hastaları sıcaklara karşı tedbirli olmalı"

İSTANBUL(AA) - Lokman Hekim Hastaneleri Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Semra Topçu, “Havaların ısınmasıyla birlikte kalp hastası olan ve oruç tutmak isteyenler için daha kontrollü bir döneme girildi” dedi.

Lokman Hekim Hastaneleri'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Topçu, kalp hastalığının çok güneş bir yelpazede seyrettiğini, bazı hastalarda ayaktan takip edilirken bazılarında hastane takibi öngörüldüğünü kaydetti ve kalp hastalarının oruç tutmak istiyorlarsa mutlaka bir doktor kontrolünde ibadetlerini gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.

Topçu, oruç tutan kalp hastalarının ilaç tedavisinin sahur ve iftara göre planlanması gerektiğine dikkati çekerek, “Kalp hastalarının ramazanda ilaç kullanımı konusunda doktorlarına danışmalıdır. Doktorların yönlendirmesiyle ilaç planlaması yapılmalıdır. İki doz olan ilaçlar sahur ve iftarda alınacak şekilde planlanabilir. Böbrek yetmezliği açısından risk oluşturabilecek ilaçlar varsa bu konuda dikkatli olunmalıdır. Sıvı alımı artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.