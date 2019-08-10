FİNANS

OSB bünyesindeki yüksekokula yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 10.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

Sanayi sektörünün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla Ankara-Temelli'de kurulan, bu yıl eğitim vermeye başlayacak Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu, ilk tercih döneminde yüzde 73,3'lük doluluk oranını yakaladı - Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay: - "Yerleştirilenlerin yüzde 97'sinin burslu olduğunu öğrenmemiz bizleri oldukça mutlu etti" - "Yüksekokulumuzun endüstriyel kalıpçılık ve elektronik haberleşme bölümlerinde hala kontenjan var. Ek yerleştirmelerle tam kapasiteye kavuşmasını diliyoruz"

SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi sektörünün nitelikli çalışan ihtiyacını karşılamak ve milli eğitime katkı sağlamak amacıyla Ankara-Temelli'de kurulan Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu, ilk tercih döneminde yüzde 73,3'lük doluluk oranını yakalama başarısı gösterdi.

Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmasıyla ön plana çıkan yüksekokul, bu yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) tercih listesinde ilk kez yer aldı.

23 Eylül'de eğitime başlayacak kurum, özellikle iş başında uygulamalı eğitim modeli nedeniyle üniversite adaylarından ilgi gördü.

- 3 yıl teorik, bir yıl pratik eğitim

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksekokulun öğrencilere istihdam imkanı sağlaması açısından önemine dikkati çekti.

Tuncay, Anadolu OSB MYO'da bu yıl makine, endüstriyel kalıpçılık ve elektronik haberleşme teknolojileri bölümlerinde eğitim verileceğini belirterek şöyle devam etti:

"ÖSYM'nin tercih sonuçlarını açıklamasının ardından meslek yüksekokulumuzun yüzde 73,3 doluluk oranına ulaştığını ve yerleştirilenlerin yüzde 97'sinin burslu olduğunu öğrenmemiz bizleri oldukça mutlu etti. Yüksekokulumuzun endüstriyel kalıpçılık ve elektronik haberleşme bölümlerinde hala kontenjan var. Ek yerleştirmelerle tam kapasiteye kavuşmasını diliyoruz."

Yüksekokulun hem kendileri hem de ülke için özel bir deneyim olacağını dile getiren Tuncay, öğrencilere 3 artı 1 uygulamasıyla işbaşında eğitim verileceğini söyledi.

Tuncay, söz konusu uygulamanın 3 dönem teorik, bir dönem de bölgedeki iş yerlerinde pratik eğitimleri kapsadığını belirterek, "Öğrenciler eğitimlerini tamamladığında mesleğinde yetkin teknikerler olarak bölgemizde istihdam imkanına kavuşacaklar. Mezun öğrenciler gittikleri her yerde hayata önde başlayacak. Güncel teknolojiyi bilen ve uygulayabilen, mesleki deneyimini tamamlamış, iş kapısı açık, vizyon sahibi bireyler olarak ülkemize hizmet edecekler." dedi.

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Anadolu OSB MYO Hüseyin Kutsi Tuncay nitelikli personel

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